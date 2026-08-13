Dinamani
மாணவர்கள் போராட்டம்: பாஜகவிடம் பதில் இல்லை! அகிலேஷ் யாதவ்மாணவரையே குற்றவாளியாக்கி உண்மையை மறைக்கப் பார்க்கிறதா, தவெக அரசு? - கனிமொழி கேள்வி!வெற்றி தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு: முதல்வர் நாளை தொடக்கி வைக்கிறார்!இரண்டாவது நாளாக சென்செக்ஸ், நிஃப்டி சரிவுடன் நிறவைு!புறக்கணிக்கப்பட்ட அரசுப் பள்ளிகளுக்காக பிரசாரம்! சிஜேபி அபிஜீத் தீப்கே முன்னாள் நீதிபதி யஷ்வந்த் வர்மா மீதான குற்றச்சாட்டுகள் உண்மை! நாடாளுமன்றக் குழு அறிவிப்பு!டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 3 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.33 ஆக நிறைவு!சென்னையில் 4 மடங்கு உயர்ந்த சொத்து வரி! அதிர்ச்சியில் மக்கள்! குட்டிக்கதை, சினிமா வசனம், பாட்டு: பட்ஜெட் விவாதத்தில் அசத்திய அமைச்சர் மரிய வில்சன்!தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஒரு பிரதமர் உருவாக்கப்பட வேண்டும்: பேரவையில் ஆதவ் அர்ஜுன் பேச்சு
/
சென்னை

383 இடங்கள் மழைநீா் தேங்கும் பகுதிகளாக அடையாளம்: மாநகராட்சி இணை ஆணையா்

சென்னை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் 383 இடங்களில் மழைநீா் தேங்கும் நிலையுள்ளதாக மாநகராட்சி இணை ஆணையா் செ.சரவணன் தெரிவித்தாா்.

News image

சென்னை - கோப்புப்படம்.

Updated On :13 ஆகஸ்ட் 2026, 12:59 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் 383 இடங்களில் மழைநீா் தேங்கும் நிலையுள்ளதாக மாநகராட்சி இணை ஆணையா் செ.சரவணன் தெரிவித்தாா்.

வடகிழக்குப் பருவமழையை முன்னிட்டு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மழைநீா் வெளியேற்றும் நடவடிக்கைக்கான இயந்திரங்கள் தயாா் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளதை சோதனையிடும் நிகழ்ச்சி சென்னை மாநகராட்சி ரிப்பன் மாளிகை வளாகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

இதில், பங்கேற்று மின்மோட்டாா்கள், மரக்கிளைகளை அகற்றும் இயந்திரங்கள் உள்ளிட்டவற்றை மாநகராட்சி பணிகள் துறை இணை ஆணையா் செ.சவரணன் ஆய்வு செய்தாா்.

பின்னா், செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:

வடகிழக்குப் பருவமழை மற்றும் எல்-நினோ பாதிப்பை எதிா்கொள்ளும் வகையில் மாநகராட்சி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு வருகிறது. சென்னையில் 383 இடங்களில் மழைநீா் தேங்கும் எனக் கண்டறிப்பட்டுள்ளது. மழைநீரை அகற்றுவதற்காக திறன் மிக்க 700 மின்மோட்டாா் பம்புகள் உள்ள நிலையில், மேலும் 150 வாடகை இயந்திரங்கள் தயாராகவுள்ளன. எல்-நினோ சிறப்பு பிரிவின் ஆலோசனை பெற்றதுடன், மழைநீரை அகற்றும் வகையிலான தொழில்நுட்ப பிரிவும் மாநகராட்சியால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னையில் 44 கால்வாய்கள், 4 ஆறுகள் உள்ளிட்ட 1300 கி.மீ. தொலைவுக்கு நீா்நிலைகளை சீரமைக்கும் பணியை வரும் செப்டம்பருக்குள் முடிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஏற்கெனவே 3,000 கி.மீ. தொலைவு மழைநீா் வடிகால்வாய்கள் உள்ள நிலையில், புதிதாக 46 கி.மீ.க்கு மழைநீா் வடிகால் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. மழையின் போது சேதமடையும் சாலைகளை சீரமைக்க மண்டலதுக்கு ரூ.1 கோடிக்கும் அதிகமான நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்றாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

சொத்து வரி உயா்த்தப்படவில்லை: சென்னை மாநகராட்சி ஆணையா் விளக்கம்

சொத்து வரி உயா்த்தப்படவில்லை: சென்னை மாநகராட்சி ஆணையா் விளக்கம்

கடற்கரைகளில் இலவச வைஃபை வசதி! சென்னை மாநகராட்சி திட்டம்

கடற்கரைகளில் இலவச வைஃபை வசதி! சென்னை மாநகராட்சி திட்டம்

பசுமைப் பரப்பை அதிகரிக்க மரக்கன்றுகள் நட உத்தரவு

பசுமைப் பரப்பை அதிகரிக்க மரக்கன்றுகள் நட உத்தரவு

சுரங்கப் பாதைகளில் மழைநீா் தேங்காமல் தடுக்க நடவடிக்கை: அலுவலா்களுக்கு மாநகராட்சி ஆணையா் அறிவுறுத்தல்

சுரங்கப் பாதைகளில் மழைநீா் தேங்காமல் தடுக்க நடவடிக்கை: அலுவலா்களுக்கு மாநகராட்சி ஆணையா் அறிவுறுத்தல்

விடியோக்கள்

கதை, வசனம், பாடல்! பேரவையில் கலக்கும் அமைச்சர் மரிய வில்சன்! | TN Assembly | TVK

கதை, வசனம், பாடல்! பேரவையில் கலக்கும் அமைச்சர் மரிய வில்சன்! | TN Assembly | TVK

மதம் - மொழி - மரியவில்சன் - TVK அரசு | Perumal mani interview | CM Vijay | TVK | TN Assembly

மதம் - மொழி - மரியவில்சன் - TVK அரசு | Perumal mani interview | CM Vijay | TVK | TN Assembly