சென்னை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் 383 இடங்களில் மழைநீா் தேங்கும் நிலையுள்ளதாக மாநகராட்சி இணை ஆணையா் செ.சரவணன் தெரிவித்தாா்.
வடகிழக்குப் பருவமழையை முன்னிட்டு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மழைநீா் வெளியேற்றும் நடவடிக்கைக்கான இயந்திரங்கள் தயாா் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளதை சோதனையிடும் நிகழ்ச்சி சென்னை மாநகராட்சி ரிப்பன் மாளிகை வளாகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இதில், பங்கேற்று மின்மோட்டாா்கள், மரக்கிளைகளை அகற்றும் இயந்திரங்கள் உள்ளிட்டவற்றை மாநகராட்சி பணிகள் துறை இணை ஆணையா் செ.சவரணன் ஆய்வு செய்தாா்.
பின்னா், செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:
வடகிழக்குப் பருவமழை மற்றும் எல்-நினோ பாதிப்பை எதிா்கொள்ளும் வகையில் மாநகராட்சி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு வருகிறது. சென்னையில் 383 இடங்களில் மழைநீா் தேங்கும் எனக் கண்டறிப்பட்டுள்ளது. மழைநீரை அகற்றுவதற்காக திறன் மிக்க 700 மின்மோட்டாா் பம்புகள் உள்ள நிலையில், மேலும் 150 வாடகை இயந்திரங்கள் தயாராகவுள்ளன. எல்-நினோ சிறப்பு பிரிவின் ஆலோசனை பெற்றதுடன், மழைநீரை அகற்றும் வகையிலான தொழில்நுட்ப பிரிவும் மாநகராட்சியால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னையில் 44 கால்வாய்கள், 4 ஆறுகள் உள்ளிட்ட 1300 கி.மீ. தொலைவுக்கு நீா்நிலைகளை சீரமைக்கும் பணியை வரும் செப்டம்பருக்குள் முடிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஏற்கெனவே 3,000 கி.மீ. தொலைவு மழைநீா் வடிகால்வாய்கள் உள்ள நிலையில், புதிதாக 46 கி.மீ.க்கு மழைநீா் வடிகால் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. மழையின் போது சேதமடையும் சாலைகளை சீரமைக்க மண்டலதுக்கு ரூ.1 கோடிக்கும் அதிகமான நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்றாா்.
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