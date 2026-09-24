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மாநிலம் முழுவதும் சமூக விரோதிகள், ரெளடிகளுக்கு எதிராக சிறப்பு நடவடிக்கை: 260 போ் நீதிமன்றக் காவலில் அடைப்பு

தமிழகத்தில் குற்றப்பின்னணி கொண்ட ரெளடிகள், சமூக விரோதிகள், தலைமறைவாக உள்ள குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்களுக்கு எதிராக காவல் துறை சாா்பில், மேற்கொள்ளப்பட்ட இரு நாள் சிறப்பு நடவடிக்கையில் 9,329 போ் சோதனைக்குள்படுத்தப்பட்டனா்.

சிறை

படம்: கோப்பிலிருந்து...

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தமிழகத்தில் குற்றப்பின்னணி கொண்ட ரெளடிகள், சமூக விரோதிகள், தலைமறைவாக உள்ள குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்களுக்கு எதிராக காவல் துறை சாா்பில், மேற்கொள்ளப்பட்ட இரு நாள் சிறப்பு நடவடிக்கையில் 9,329 போ் சோதனைக்குள்படுத்தப்பட்டனா். இவா்களில் 260 போ் நீதிமன்றக் காவலில் அடைக்கப்பட்டனா்.

இது தொடா்பாக காவல் துறை தலைமை அலுவலகம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

சட்டம் - ஒழுங்கை பாதுகாக்கும் வகையில், காவல் துறை தலைமை இயக்குநா் மகேஷ் குமாா் அகா்வால் உத்தரவின்பேரில், தமிழகம் முழுவதும் செப். 21, 22 ஆகிய இரு நாள்களில் இந்த சிறப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

இதில் பல்வேறு குற்ற வழக்குகளில் தொடா்புடைய குற்றப்பின்னணி கொண்ட ரெளடிகள், தொடா் குற்றங்களில் ஈடுபட்டவா்கள், சமூக விரோதப் போக்குடையவா்கள் மற்றும் தலைமறைவாக உள்ள குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்கள் குறித்து தீவிர சோதனை மற்றும் கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டது.

560 பிடி ஆணைகள் நிறைவேற்றம்: நீதிமன்றத்தால் பிறப்பிக்கப்பட்ட பிணையில் வெளிவர முடியாத பிடி ஆணைகளை (என்.பி.டபிள்யூ.) நிறைவேற்றவும் சிறப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதன்மூலம் இரு நாள்களில் 560 பிடி ஆணைகள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

நிலுவையில் உள்ள பிற பிடி ஆணைகளை நிறைவேற்றவும், தலைமறைவாக உள்ள குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்களை கைது செய்யவும் தொடா்ந்து தீவிர நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

இந்த ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கையின் மூலம் தொடா் குற்றங்களில் ஈடுபடுவோா் மீதான கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டதுடன், தடுப்புக் காவல் நடவடிக்கைகளும் வலுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மேலும், சமூக விரோத செயல்களில் ஈடுபடுவோா் மீது இலக்கு வைத்து நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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