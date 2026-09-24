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பயிா்க்கடன் கட்டாய வசூல் நிறுத்திவைப்பு: அன்புமணி வரவேற்பு

பயிா்க்கடன் தொகையை கட்டாயப்படுத்தி வசூல் செய்யும் நடவடிக்கைகளை தற்காலிகமாக நிறுத்திவைக்க தமிழக அரசு ஆணையிட்டிருப்பது வரவேற்கத்தக்கது என பாமக தலைவா் அன்புமணி தெரிவித்துள்ளாா்.

PMK Leader Anbumani

பாமக தலைவர் அன்புமணி - கோப்புப் படம்

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பயிா்க்கடன் தொகையை கட்டாயப்படுத்தி வசூல் செய்யும் நடவடிக்கைகளை தற்காலிகமாக நிறுத்திவைக்க தமிழக அரசு ஆணையிட்டிருப்பது வரவேற்கத்தக்கது என பாமக தலைவா் அன்புமணி தெரிவித்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட அறிக்கை: கூட்டுறவு வங்கிகளில் விவசாயிகள் பெற்ற பயிா்க் கடன்களில் அரசால் தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட தொகை போக மீதமுள்ள கடன் தொகையை கட்டாயப்படுத்தி வசூல் செய்யும் நடவடிக்கைகளை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்க தமிழக அரசு ஆணையிட்டிருப்பது வரவேற்கத்தக்கது. அதேநேரத்தில் நிலுவைத் தொகையை செலுத்த மறுப்பவா்களுக்கு புதிய கடன்களை வழங்க மறுக்கக் கூடாது என்று தெரிவித்துள்ளாா் அன்புமணி.

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