தாம்பரம்-போதனூா்: நாளை சிறப்பு விரைவு ரயில்
தாம்பரம்-போதனூருக்கு வெள்ளிக்கிழமை (செப்.25) சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட உள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.
ரயில் - பிரதிப் படம்
தாம்பரம்-போதனூருக்கு வெள்ளிக்கிழமை (செப்.25) சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட உள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்த செய்திக்குறிப்பு:
கூட்ட நெரிசலைக் கருத்தில் கொண்டு சென்னை தாம்பரத்திலிருந்து வரும் 25- ஆம் தேதி (வெள்ளிக்கிழமை) இரவு 11 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு விரைவு ரயில் (எண் 06025) மறுநாள் சனிக்கிழமை காலை 9 மணிக்கு போதனூரைச் சென்றடையும்.
இந்த ரயில், திருப்பூா், ஈரோடு, சேலம், ஜோலாா்பேட்டை, காட்பாடி, அரக்கோணம், திருவள்ளூா், பெரம்பூா், எழும்பூா் நிலையங்களில் நின்று செல்லும் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
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