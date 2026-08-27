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மைசூரு, பெங்களூரு, கண்ணூருக்கு ஈரோடு வழியாக சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம்

ஈரோடு வழியாக மைசூரு, பெங்களூரு, கண்ணூருக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.

Railway Announces

ரயில் - கோப்புப் படம்

Published On :27 ஆகஸ்ட் 2026, 12:03 am IST

ஈரோடு வழியாக மைசூரு, பெங்களூரு, கண்ணூருக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.

இது குறித்து சேலம் கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: அதிகரித்து வரும் பயணிகளின் தேவையைப் பூா்த்தி செய்யும் வகையில், மைசூரில் இருந்து கண்ணூருக்கும், கண்ணூரிலிருந்து பெங்களூருக்கும் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.

அதன்படி, மைசூரு -கண்ணூா் சிறப்பு ரயில் (வண்டி எண் 06229) ஆக. 29-ஆம் தேதி நள்ளிரவு 11.55 மணிக்கு மைசூரிலிருந்து புறப்பட்டு 30-ஆம் தேதி காலை 6.27 மணிக்கு சேலத்துக்கும், 7.30 மணிக்கு ஈரோட்டுக்கும் வருகிறது. பின்னா் இங்கிருந்து புறப்பட்டு திருப்பூா், போத்தனூா் வழியாக மாலை 5.50 மணிக்கு கண்ணூரை சென்றடையும்.

இதேபோல கண்ணூா்-பெங்களூரு கண்டோன்மென்ட் சிறப்பு ரயில் (ரயில் எண் 06230) ஆக.30-ஆம் தேதி இரவு 7.45 மணிக்கு கண்ணூரிலிருந்து புறப்பட்டு 31-ஆம் தேதி நள்ளிரவு 1.20 மணிக்கு போத்தனூருக்கும், 2 மணிக்கு திருப்பூருக்கும், 3.05 மணிக்கு ஈரோட்டுக்கும் வருகிறது. பின்னா் இங்கிருந்து புறப்பட்டு சேலம் வழியாக காலை 10 மணிக்கு பெங்களூரு கண்டோன்மென்ட்டுக்கு செல்லும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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