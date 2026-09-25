அக். 1, 2 தேதிகளில் தாம்பரத்திலிருந்து ராமேசுவரம் செல்லும் ரயிலில் கூடுதல் பெட்டி
வரும் அக். 1, 2 ஆகிய தேதிகளில் தாம்பரத்தில் இருந்து ராமேசுவரம் செல்லும் விரைவு ரயில்களில் கூடுதல் பெட்டிகள் இணைத்து இயக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
ரயில் - கோப்புப் படம்
வரும் அக். 1, 2 ஆகிய தேதிகளில் தாம்பரத்தில் இருந்து ராமேசுவரம் செல்லும் விரைவு ரயில்களில் கூடுதல் பெட்டிகள் இணைத்து இயக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
பயணிகள் கூட்டத்தைக் கருத்தில் கொண்டு நெரிசலைத் தவிா்க்கும் வகையில் ரயில்களில் கூடுதல் பெட்டிகள் இணைக்கப்படுகின்றன. அதன்படி, வரும் அக். 1, 2 ஆகிய தேதிகளில் தாம்பரத்திலிருந்து புறப்பட்டு ராமேசுவரம் செல்லும் விரைவு ரயில்களில் (எண்கள்: 16103, 16104) 1 குளிா்சாதன வசதியுள்ள இரண்டடுக்குப் பெட்டி, குளிா்சாதன வசதியுள்ள மூன்றடுக்குப் பெட்டி, 1 படுக்கை வசதியுள்ள பெட்டி ஆகியவை கூடுதலாக இணைக்கப்பட்டு இயக்கப்படும்.
அதன்படி, அக்டோபா் முதல் தாம்பரம்-ராமேசுவரம் விரைவு ரயிலில் 2 குளிா்சாதன வசதி இரண்டடுக்குப் பெட்டிகள், 6 குளிா்சாதன வசதியுள்ள மூன்றடுக்குப் பெட்டிகள், 7 படுக்கை வசதியுள்ள பெட்டிகள், 4 இரண்டாம் வகுப்புப் பொதுப் பெட்டிகள் ஆகியவை இடம் பெற்றிருக்கும்.
அதேபோல, மங்களூரில் இருந்து ராமேசுவரம் இடையே இயக்கப்படும் விரைவு ரயில்களிலும் வரும் அக். 3, 4 ஆகிய தேதிகளில் தற்போதுள்ள பெட்டிகளைத் தவிா்த்து கூடுதலாக 2 குளிா் சாதன வசதி மூன்றடுக்குப் பெட்டிகள் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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