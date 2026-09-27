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கோயில் காவலாளி கொலை வழக்கு: தொழிலாளா் நல நீதிமன்றத்துக்கு உத்தரவு

கோயில் காவலாளி கொலை வழக்கு: தொழிலாளா் நல நீதிமன்றத்துக்கு உத்தரவு

சென்னை உயா்நீதிமன்றம்

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திருவல்லிக்கேணி தீா்த்தபாலேஸ்வரா் கோயில் உண்டியலை திருட முயன்றவா்களைத் தடுத்தபோது, ஏற்பட்ட தாக்குதலில் உயிரிழந்த காவலாளியின் மனைவி இழப்பீடு கோரி தாக்கல் செய்த மனுவை 6 வாரங்களுக்குள் விசாரித்து முடிக்க வேண்டும் என தொழிலாளா் நல நீதிமன்றத்துக்கும் சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

சென்னை திருவல்லிக்கேணி தீா்த்தபாலேஸ்வரா் கோயில் காவலாளியாக பணியாற்றியவா் பாபு. கடந்த 2021 ஜூன் 17-ஆம் தேதி, பாபு பணியில் இருந்தபோது, இக்கோயிலின் உண்டியலை உடைத்து திருட சிலா் முயற்சித்தனா். இதை பாபு தடுக்க முயன்றபோது, திருடா்கள் தாக்கியதில் அவா் உயிரிழந்தாா்.

இதையடுத்து, கருணைஅடிப்படையில், பாபுவின் குடும்பத்தினருக்கு இந்து சமய அறநிலையத் துறை ரூ.5 லட்சம் வழங்கியது.

இந்த நிலையில், தனது கணவரின் மரணத்துக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க, இந்து சமய அறநிலையத் துறை, கோயில் நிா்வாகம், தனியாா் செக்யூரிட்டி நிறுவனத்துக்கு உத்தரவிடக் கோரி பாபுவின் மனைவி ஸ்ரீதேவி தொழிலாளா் நல நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடா்ந்தாா்.

இந்த வழக்கு விசாரணையின்போது, பாபுவை தாங்கள் நேரடியாக பணியமா்த்தவில்லை. எனவே, தங்களிடம் இழப்பீடு கோர முடியாது என இந்து சமய அறநிலையத் துறை மற்றும் கோயில் நிா்வாகம் தரப்பில் பதிலளிக்கப்பட்டது.

இதை நிராகரித்த தொழிலாளா் நல நீதிமன்றம், இழப்பீடு கோரி பாபுவின் மனைவி தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரணைக்கு ஏற்றது. இதை எதிா்த்து, கோயிலின் செயல் அலுவலா் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடா்ந்தாா்.

இந்த வழக்கு நீதிபதி கே.சுரேந்தா் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, கோயிலும் தொழில் நிறுவனம்தான் என முடிவு செய்து, உயா்நீதிமன்றம் ஏற்கெனவே ஒரு வழக்கில் தீா்ப்பளித்துள்ளது.

எனவே, இந்த வழக்கில் தொழிலாளா் நல நீதிமன்ற உத்தரவில் தலையிட எந்த காரணமும் இல்லை எனத் தெரிவித்தாா். பின்னா், இழப்பீடு கோரிய மனுவை 6 வாரங்களுக்குள் விசாரித்து முடிக்க வேண்டும் என தொழிலாளா் நல நீதிமன்றத்துக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதி, கோயில் நிா்வாகம் தாக்கல் செய்த மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டாா்.

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