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கடல் அலையில் சிக்கி கல்லூரி மாணவா் உயிரிழப்பு

திருவொற்றியூா் பலகைத் தொட்டி குப்பம் எதிரே உள்ள கடற்கரையில் கடலில் குளித்த கல்லூரி மாணவா், அலையில் சிக்கி உயிரிழந்தாா்.

(கோப்புப்படம்)

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திருவொற்றியூா் பலகைத் தொட்டி குப்பம் எதிரே உள்ள கடற்கரையில் கடலில் குளித்த கல்லூரி மாணவா், அலையில் சிக்கி உயிரிழந்தாா்.

திருவொற்றியூா் சிவசக்தி நகா் 4-ஆவது தெருவைச் சோ்ந்த நித்யராஜ் மகன் டேமியன் சுனில் (19). இவா் தனியாா் கல்லூரியில் பி.எஸ்சி. 2-ஆம் ஆண்டு படித்து வந்தாா். இவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை பலகைத்தொட்டி குப்பம் எதிரே உள்ள கடலில் குளிக்கச் சென்றபோது அலையில் சிக்கி மாயமானதாக கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், கடற்கரையில் அவரது உடல் ஒதுங்கிக் கிடப்பதாக கிடைத்த தகவலின்பேரில், திருவொற்றியூா் போலீஸாா் அங்கு சென்று உடலை மீட்டு, சென்னை அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். இது குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

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