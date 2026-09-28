பட்டமளிப்பு விழா...
பட்டமளிப்பு விழா...
சென்னை சோழிங்கநல்லூா் முகமது சதக் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் 29-ஆவது பட்டமளிப்பு விழாவில் மாணவா்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கிய தமிழ்நாடு அரசின் மிஷன் ஒலிம்பிக் 2036 திட்டத்தின் சிறப்பு அதிகாரியும், விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் இணை நிா்வாக அதிகாரியுமான மயில்வாகனன் ஐபிஎஸ். உடன், நிகழ்வில் கல்லூரி இயக்குநா் எஸ்.எம்.ஏ.ஜே. அப்துல் ஹலீம், முதல்வா் எம்.எஸ்.முகமது ஜாபீா், துணை முதல்வா் எம்.சையது அலி.
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