விருது...
சங்கர நேத்ராலயா சாா்பில் அண்மையில் நடைபெற்ற விழாவில் அமெரிக்க வாழ் புரவலா் பிரசாத் ரெட்டி கடம்ரெட்டிக்கு ‘சங்கர ரத்னா விருது’ வழங்கிய முன்னாள் குடியரசு துணைத் தலைவா் வெங்கையா நாயுடு. உடன், சங்கர நேத்ராலயா கௌரவச் செயலா் ஜி.ராமச்சந்திரன், சங்கர நேத்ராலயா விஷன் ரிசா்ச் ஃபவுண்டேஷன் தலைவா் டாக்டா் ரோனி ஜாா்ஜ், சங்கர நேத்ராலயா கௌரவ பொருளாளா் அசோக் மேத்தா, சங்கர நேத்ராலயா தலைவா் டாக்டா் கிரிஷ் சிவா ராவ் உள்ளிட்டோா்.
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