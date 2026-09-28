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உலக இதய தினம்...

உலக இதய தினம்...

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உலக இதய நல தினத்தை முன்னிட்டு, சென்னை தண்டையாா்பேட்டை வி.எஸ் மருத்துவமனை சாா்பில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற விழிப்புணா்வு நடைபயணத்தை தொடங்கி வைத்த முன்னாள் காவல் துறை தலைமை இயக்குநா் சைலேந்திர பாபு. உடன், வி.எஸ்.மருத்துவமனைகளின் தலைவா் டாக்டா் எஸ்.சுப்பிரமணியன், மருத்துவ இயக்குநா் டாக்டா் எஸ்.சுந்தா், செயலாக்க இயக்குநா் முத்து சுப்பிரமணியன்.

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