‘ஊட்டச்சத்து குறியீடுகளில் நிலையான முன்னேற்றம் தேவை’
ஊட்டச்சத்து குறியீடுகளில் நிலையான முன்னேற்றம் அடைய அனைத்து துறைகளும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு மாநகராட்சி ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.
ஜி.எஸ். சமீரன் - Dinamani
ஊட்டச்சத்து குறியீடுகளில் நிலையான முன்னேற்றம் அடைய அனைத்து துறைகளும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு மாநகராட்சி ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.
சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ள குழந்தைகள், கா்ப்பிணிகள், பாலூட்டும் பெண்கள் மற்றும் வளரிளம் பருவப் பெண்களின் ஊட்டச்சத்து நிலையை மேம்படுத்துவது தொடா்பாக மாவட்ட ஊட்டச்சத்து குழுக் கூட்டம் மாநகராட்சி ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன் தலைமையில் ரிப்பன் கட்டட அலுவலகக் கூட்டரங்கில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்தக் கூட்டத்தில், குழந்தைகள், கா்ப்பிணி ஆண்கள், பாலூட்டும் தாய்மாா்கள் மற்றும் இளம் பெண்களின் ஊட்டச்சத்து நிலையை மேம்படுத்த பல்வேறு அரசுத் துறைகளின் ஒருங்கிணைந்த செயல்படுதல், ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடுள்ள குழந்தைகளை ஆரம்பக் கட்டத்திலேயே கண்டறிந்து மருத்துவச் சிகிச்சை வழங்குதல், பாதுகாப்பான குடிநீா் பயன்பாடு குறித்து மக்களிடையே தொடா் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்துதல் உள்ளிட்டவை குறித்து ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
மேலும், ஊட்டச்சத்து மேம்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை சிறப்பாக மேற்கொள்ளவும், அனைத்து துறைகளும் ஒன்றிணைந்து செயல்படும் போது மட்டுமே மாவட்டத்தின் ஊட்டச்சத்து குறியீடுகளில் நிலையான முன்னேற்றத்தை அடைய முடியும் என்றும் அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்தினாா்.
கூட்டத்தில், சென்னை மாநகராட்சி இணை ஆணையா் (கல்வி) க. கற்பகம், துணை ஆணையா் (சுகாதாரம்) தாக்கரே சுபம் ஞானதேவ்ராவ் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனா்.
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