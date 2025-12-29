காஞ்சிபுரம் புத்தகத் திருவிழாவில் ரூ.60 லட்சத்துக்கு விற்பனை: ஆட்சியா் தகவல்
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரத்தில் நடைபெற்ற புத்தகத் திருவிழாவில் ரூ.60 லட்சத்துக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டிருப்பதாக ஆட்சியா் கலைச்செல்வி மோகன் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.
அண்ணா காவல் அரங்க மைதானத்தில் மாவட்ட நிா்வாகத்தின் சாா்பில் 4-ஆவது புத்தகத்திருவிழா கடந்த 19 ஆம் தேதி தொடங்கி டிச.29 ஆம் தேதி வரை தொடா்ந்து 11 நாள்கள் நடைபெற்றது. தென்னிந்திய பதிப்பாளா் சங்கம் சாா்பில் 100-க்கும் மேற்பட்ட அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டு சுமாா் ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்தன.
தினசரி பல்வேறு கலைநிகழ்ச்சிகளும், சிறந்த பேச்சாளா்களின் கருத்துரைகளும் நடைபெற்றன. முதல் நாள் நிகழ்வை கைத்தறித்துறை அமைச்சா் ஆா்.காந்தி தொடங்கி வைத்தாா். பள்ளி,கல்லூரி மாணவ, மாணவியருக்கு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு பரிசுகளும் வழங்கப்பட்டன.
நிறைவு விழாவுக்கு ஆட்சியா் கலைச்செல்வி மோகன் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ப.முருகேசன்,சாா் ஆட்சியா் ஆஷிக்அலி, ஸ்ரீபெரும்புதூா் கோட்டாட்சியா் பாலாஜி, முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் நளினி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். நிறைவு விழாவில் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட மருந்தாளுநா் வே.பழனிவேலன் எழுதிய நல்வாழ்வு தரும் காஞ்சி திருக்கோயில்கள் என்ற நூலினை நூலாசிரியா் பழனிவேலன் ஆட்சியா் கலைச்செல்வி மோகனுக்கு வழங்கினாா்.
புத்தகத் திருவிழா சிறப்பாக நடைபெறக் காரணமாக இருந்த அரசு அலுவலா்கள், கலைநிகழ்ச்சிகளை நடத்தியவா்கள், தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு ஆட்சியா் நினைவுப்பரிசு வழங்கினாா்.
இதனைத் தொடா்ந்து ஆட்சியா் பேசுகையில்: புத்தகத் திருவிழா சிறப்பாக நடைபெறக் காரணமாக இருந்த அனைவருக்கும் நன்றி.விழாவில் மொத்தம் ரூ.60 லட்சத்துக்கு புத்தகங்கள் விற்பனையாகி இருப்பதாகவும் சுமாா் 8 லட்சம் பாா்வையாளா்கள் கலந்து கொண்டு பாா்வையிட்டதாகவும் தெரிவித்தாா்.
விழாவில் மாவட்ட சுகாதாரப் பணிகள் இணை இயக்குநா் நளினி, மாவட்ட சுகாதார அலுவலா் த.ரா.செந்தில், அரசு அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.