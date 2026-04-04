திமுக ஆட்சியில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பில்லை என பாமக தலைவா் அன்புமணி ராமதாஸ் வெள்ளிக்கிழமை காஞ்சிபுரத்தில் நடைபெற்ற தோ்தல் பிரசாரத்தின் போது குற்றம் சாட்டினாா்.
காஞ்சிபுரத்தில் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளா் வி.சோமசுந்தரம், ஸ்ரீபெரும்புதூா் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் மதனந்தபுரம் கே.பழனி, உத்தரமேரூா், பாமக வேட்பாளா் பெ.மகேஷ்குமாா் ஆகியோருக்கு ஆதரவாக வாக்குகள்சேகரித்து பாமக தலைவா் அன்புமணி ராமதாஸ் பேசினாா்.காஞ்சிபுரம் பேருந்து நிலையம் அருகில் திறந்த ஜீப்பில் நின்று கொண்டே அவா் பேசியது:
தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் என்பது காலத்தின் கட்டாயமாகி விட்டது. திமுக ஆட்சியில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பில்லை,கடந்த 5 ஆண்டுகளில் 8,700 கொலைகள் நடந்துள்ளது.இதில் 2,100 போ் பெண்கள்.62 ஆயிரம் குழந்தைகள் மீது பாலியல் வன்கொடுமைகள் நடந்துள்ளன.ஒரு புறம் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பில்லாமலும் மறு புறம் சின்னச்சின்ன கிராமங்களில் கூட போதைப்பொருள் கலாச்சாரம் தலை விரித்தாடுகிறது.மதுவிலக்கு கொண்டு வருவோம் என்ற சென்ற தோ்தலில் சொன்னாா்கள்.ஆனால் இந்த தோ்தலில் மதுவிலக்கைப் பற்றி எதுவுமே சொல்லவில்லை.
பூரண மதுவிலக்கு என்பது அண்ணாவின் கொள்கை.அவரது கொள்கைக்கு எதிராகவே திமுக செயல்பட்டிருக்கிறது. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் திமுக செய்த ஊழல் 6 லட்சம் கோடியாக உள்ளது.இதற்கு தெளிவான புள்ளி விபரங்கள் என்னிடம் இருக்கிறது.ஆதாரப்பூா்வமாக நிருபிக்கவும் தயாராக இருக்கிறேன்.கடந்த 5 ஆண்டுகளில் தமிழகத்தின் கடன் 5 லட்சம் கோடியாக உள்ளது.காஞ்சிபுரத்திற்கென்று கடந்த 5 ஆண்டுகளில் ஒரு மருத்துவக்கல்லூரியோ அல்லது சட்டக் கல்லூரியோ கொண்டு வரவில்லை.அதிமுக ஆட்சி அமைந்தவுடன் நெசவாளா்களுக்கென தனியாக பட்ஜெட் போட வலியுறுத்துவோம் என்றும் பேசினாா்.தோ்தல் பிரச்சாரத்தின் போது கூட்டணிக்கட்சி தலைவா்கள்,நிா்வாகிகள் பலரும் உடன் இருந்தனா்.
திமுக கூட்டணிக்கு மக்கள் ஆதரவு தரமாட்டாா்கள்: அன்புமணி பிரசாரம்
தமிழகத்தில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரிப்பு: அன்புமணி ராமதாஸ் குற்றச்சாட்டு
மாம்பழம் சின்னம் யாருக்கு?: உச்சநீதிமன்றம் அடுத்த வாரம் விசாரணை
எரிவாயு உருளைக்கு ரூ.100 மானியம் வழங்காதது ஏன்?அன்புமணி கேள்வி
நூறு சாமி டீசர்!
பேட்ரியாட் டிரைலர்!
பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
