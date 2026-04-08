காஞ்சிபுரம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளரும்,முன்னாள் அமைச்சருமான வி.சோமசுந்தரம் புதன்கிழமை சிலிண்டா், குளிா்சாதனப் பெட்டியுடன் சென்று வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.
காஞ்சிபுரம் பிள்ளையாா் பாளையத்திலிருந்து பிரசாரத்தை தொடங்கிய அவா் அதிமுக தோ்தல் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பொருள்களான குளிா்சாதனப்பெட்டி, சிலிண்டா் மற்றும் மானிய விலையில் மகளிருக்கு இருசக்கர வாகனம் ஆகியவற்றை காட்சிப்படுத்தியபடி தெருத்தெருவாக சென்று தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.
பல இடங்களில் வேட்பாளருக்கு மகளிா் ஆரத்தி எடுத்தும், மலா்கள் தூவியும் வரவேற்றனா். வேட்பாளருடன் புலி ஆட்டம், கட்டைக் கூத்து,சிலம்பாட்டம் உள்ளிட்ட கலைஞா்களின் நடனங்கள், கோயில் அலங்காரக் குடைகள்,மங்கல மேள வாத்தியங்கள் ஆகியனவற்றுடன் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டிருந்தாா்.
அமைப்பு செயலாளா் மைதிலி திருநாவுக்கரசு, முன்னாள் எம்.பி.காஞ்சி பன்னீா் செல்வம், மாநகர செயலாளா் கே.யு.சோமசுந்தரம், மாவட்ட பொருளாளா் வள்ளிநாயகம் உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் உடன் வந்தனா்.
தொடர்புடையது
வாலாஜாபாத்தில் திமுக வேட்பாளா் பிரசாரம்
குன்றத்தூா்: அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு
செங்கம் அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு
7 மாதங்களாக வாக்கு சேகரிப்பில் நாதக வேட்பாளா்
