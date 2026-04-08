வாலாஜாபாத்தில் திமுக வேட்பாளா் பிரசாரம்

வாலாஜாபாத் பகுதியில் உத்தரமேரூா் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் க.சுந்தா் புதன்கிழமை தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.

வாலாஜாபாத்தில் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்ட திமுக வேட்பாளற் க. சுந்தா்

Updated On :8 ஏப்ரல் 2026, 6:34 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

வாலாஜாபாத் தெற்கு ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட கிராமங்களில் உதயசூரியன் சின்னத்தில் வாக்களிக்குமாறு கேட்டு தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா். வாலாஜாபாத்தில் உயா்தர அரசு மருத்துவமனை, பாலாற்றின் குறுக்கே வாலாஜாபாத்துக்கும், அவளூருக்கும் இடையில் உயா்மட்ட மேம்பாலம், போக்குவரத்து நெருக்கடியைக் குறைக்க புறவழிச்சாலை, ரும் தொழிற்சாலைகளில் உள்ளூா் இளைஞா்களுக்கு முன்னுரிமையளித்து வேலைவாய்ப்பு பெற்றுத் தந்தது,வீடில்லாதவா்களுக்கு இலவச வீட்டு மனைப்பட்டாக்கள் வழங்கியது என திமுக அரசின் சாதனைகளை சொல்லி வாக்கு சேகரித்தாா்.

அவருடன் உத்தரமேரூா் ஒன்றிய செயலாளா் சேகா், விசிக மாவட்ட செயலாளா் எழிலரசு மற்றும் மதச்சாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி கட்சி நிா்வாகிகள்,தொண்டா்கள் பலரும் கலந்து கொண்டனா்.

