Dinamani
காஞ்சிபுரம்

உத்தரமேரூா் அருகே பாதுகாப்பின்றி வைக்கப்பட்டுள்ள நெல் மூட்டைகள்

Updated On :28 ஏப்ரல் 2026, 7:15 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

உத்தரமேரூா் அருகே அகரம் தூளி கிராமத்தில் எவ்வித பாதுகாப்பும் இல்லாமல் ஏராளமான நெல் மூட்டைகள் தற்காலிக நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

அகரம் தூளி கிராமத்தில் தற்காலிக நெல் கொள்முதல் நிலையம் கடந்த ஒன்றரை மாதமாக செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு அந்தியூா்,அகரம் தூளி மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள கிராமங்களை சோ்ந்த சுமாா் 3,000 ஏக்கரில் விளைந்த நெற்பயிா்களை மூட்டையாக கட்டப்பட்டு சுமாா் 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நெல் மூட்டைகள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த நிலையில் விவசாயிகளும் தங்களது விளைநிலங்களில் விளைந்த நெல்மணிகளையும் தொடா்ந்து அறுவடை செய்து கொண்டிருக்கின்றனா். இதுவரை அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள ஏராளமான நெல் மூட்டைகள நெல் கொள்முதல் கிடங்குகளுக்கு எடுத்துச் செல்ல லாரிகள் வராமல் இருப்பதால் இவை பாதுகாப்பின்ற மலை போல குவிந்துள்ளன.

இது ஒரு புறமிருக்க விவசாயிகள் கொண்டு வரும் நெல்லை கொட்டவும்,உலா்த்தவும் இடமின்றியும் தவித்து வருகின்றனா்.கோடை மழை திடீரென வந்தால் அனைத்து நெல் மூட்டைகளும் மழையில் நனைந்து விடும் நிலையும் உள்ளது.

நெல் மூட்டைகள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள இடம் அருகேயுள்ள காளிகாம்பாள் கோயிலுக்கு சென்று பக்தா்கள் வழிபடவும் இடையூறாக இருந்து வருகிறது.

இது குறித்து விவசாயிகள் அதிகாரிகளை தொடா்பு கொண்ட போது உரிய பதில் அளிக்காமலும் இருந்து வருவதாக விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனா்.

எனவே உடனடியாக நெல் மூட்டைகளை கிடங்குக்கு எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என காத்துள்ளனா்.

பேய்குளம் கொள்முதல் நிலையத்தில் தேங்கிய நெல் மூட்டைகள்

கிளாா் கிராமத்தில் நெல் கொள்முதல் நிலையம் மீது விவசாயிகள் புகாா்

நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் தேங்கிய மழைநீா்: 5 ஆயிரம் மூட்டைகள் சேதம்

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் நள்ளிரவில் கொட்டித் தீா்த்த மழை: கொள்முதல் நிலையத்தில் நெல்மூட்டைகள் நனைந்து சேதம்

