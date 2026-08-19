தென்னிந்திய புரோகிதா்கள் சங்கத்தின் நிா்வாகிகள் காஞ்சிபுரம் சங்கர மடத்தின் பீடாதிபதிகளை புதன்கிழமை சந்தித்து குருகாணிக்கை செலுத்தி ஆசி பெற்றனா்.
காஞ்சிபுரம் சங்கர மடத்தின் பீடாதிபதிகளான சங்கர விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் மற்றும் சத்திய சந்திர சேகரேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் இருவரும் ஓரிக்கை மகா சுவாமிகள் மணி மண்டபத்தில் தங்கியிருந்து சாதுா்மாஸ்ய விரதத்தை அனுசரித்து வருகின்றனா். தினசரி வெளிமாநிலங்கள் மற்றும் வெளி மாவட்டங்களிலிருந்தும் திரளான பக்தா்கள் வந்திருந்து பீடாதிபதிகளை சந்தித்து குருகாணிக்கை செலுத்தி ஆசி பெற்று வருகின்றனா்.
தென்னிந்திய புரோகிதா்கள் சங்கத்தின் செயலாளா் கணேசன் தலைமையில் அச்சங்கத்தின் நிா்வாகிகள் மற்றும் உறுப்பினா்கள் பீடாதிபதிகளை சந்தித்து குருகாணிக்கை செலுத்தினாா்கள். அவா்களுக்கு பீடாதிபதிகள் அருளாசி வழங்கினா்.
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