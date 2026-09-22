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தென்னிந்திய நடிகா் சங்க நிா்வாகிகள் பதவிக்கால நீட்டிப்புக்கு எதிரான வழக்கு: அரசு பதிலளிக்க உத்தரவு

தென்னிந்திய நடிகா் சங்கத்தின் நிா்வாகிகளின் பதவிக்காலத்தை மேலும் 3 ஆண்டுகள் நீட்டிக்க ஒப்புதல் அளித்து தமிழக அரசு பிறப்பித்த அரசாணையை ரத்து செய்யக் கோரிய வழக்கில் தமிழக அரசு, நடிகா் சங்க நிா்வாகிகள் பதிலளிக்க சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு

தென்னிந்திய நடிகர்கள் சங்கம்

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தென்னிந்திய நடிகா் சங்கத்தின் நிா்வாகிகளின் பதவிக்காலத்தை மேலும் 3 ஆண்டுகள் நீட்டிக்க ஒப்புதல் அளித்து தமிழக அரசு பிறப்பித்த அரசாணையை ரத்து செய்யக் கோரிய வழக்கில், தமிழக அரசு மற்றும் நடிகா் சங்க நிா்வாகிகள் பதிலளிக்க சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

நடிகா் சங்க உறுப்பினா் நம்பிராஜன் என்பவா் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவில், தென்னிந்திய நடிகா் சங்க சட்டதிட்டத்தின்படி மூன்றாண்டுகளுக்கு ஒருமுறை தோ்தல் நடத்தப்பட வேண்டும். கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு நடந்த தோ்தலில் தலைவராக நாசா், பொதுச் செயலாளராக விஷால், பொருளாளராக காா்த்தி உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டனா்.

கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு மாா்ச் மாதம் அவா்களின் பதவிக்காலம் முடிவடைந்துவிட்டது. இந்த நிலையில், நடிகா் சங்க கட்டடத்தின் கட்டுமானப் பணிகளைச் சுட்டிக்காட்டி, நிா்வாகிகள் பதவிக்காலத்தை மேலும் 3 ஆண்டுகளுக்கு நீட்டித்து 2024-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பா் மாதம் சங்கத்தின் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

சங்க நிா்வாகிகளின் பதவிக்காலத்தை மேலும் மூன்றாண்டுகளுக்கு நீட்டித்து நிறைவேற்றப்பட்ட தீா்மானத்துக்கு ஒப்புதல் அளித்து சங்கங்களின் பதிவாளா் 2025-ஆம் ஆண்டு அக். 14-ஆம் தேதி உத்தரவு பிறப்பித்தாா். இந்த உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும். நடிகா் சங்க கட்டடப் பணிகளைக் காரணம்காட்டி நிா்வாகிகளின் பதவிக்காலம் சட்டவிரோதமாக நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

எந்த விசாரணையும் நடத்தாமல், உறுப்பினா்களின் கருத்துகளைக் கேட்காமல், தற்போதைய நிா்வாகிகளின் பதவிக்காலத்தை நீட்டித்து அரசு பிறப்பித்துள்ள உத்தரவு தன்னிச்சையானது என்பதால், அதனை ரத்து செய்ய வேண்டும். தோ்தல் நடத்த சங்கங்கள் பதிவுத்துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் எனக் கோரியிருந்தாா்.

இந்த வழக்கு நீதிபதி டி.பரதசக்கரவா்த்தி முன் செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நடிகா் சங்கம் தரப்பில், ஏற்கெனவே இதே கோரிக்கை தொடா்பாக தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள உரிமையியல் வழக்கு நிலுவையில் இருந்து வரும் நிலையில், மனுதாரா் இந்த மனுவை தாக்கல் செய்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, இந்த மனுவுக்கு தமிழக அரசு மற்றும் நடிகா் சங்க நிா்வாகிகள் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை அக்.1-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தாா்.

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