மாவட்ட அளவிலான சிலம்பப் போட்டி: காஞ்சிபுரம் சங்கரா கல்லூரி முதலிடம்
ரீபெரும்புதூா் அரசு கலைக் கல்லூரியில் நடைபெற்ற மாவட்ட அளவிலான சிலம்பப் போட்டியில் சங்கரா கல்லூரி மாணவா்கள் முதலிடம் பெற்றதையடுத்து அவா்களுக்கு பாராட்டு சான்றிதழும், ரொக்கப் பரிசும் வியாழக்கிழமை வழங்கப்பட்டது.
மாவட்ட அளவிலான சிலம்பாட்ட போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு பாராட்டு சான்றிதழும், ரொக்கப்பரிசும் வழங்கிய குன்றத்தூா் உதவி ஆய்வாளா் ஹரிகிருஷ்ணன்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், ஸ்ரீபெரும்புதூா் அரசு கலைக் கல்லூரியில் நடைபெற்ற மாவட்ட அளவிலான சிலம்பப் போட்டியில் சங்கரா கல்லூரி மாணவா்கள் முதலிடம் பெற்றதையடுத்து அவா்களுக்கு பாராட்டு சான்றிதழும், ரொக்கப் பரிசும் வியாழக்கிழமை வழங்கப்பட்டது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், ஸ்ரீபெரும்புதூரில் உள்ள அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் மாவட்ட அளவிலான சிலம்பாட்டப் போட்டிகள் பல்வேறு பிரிவுகளில் நடைபெற்றது. சாலைப் பாதுகாப்பு மற்றும் போதைப் பொருள்கள் இல்லாத தமிழ்நாடு என்ற பொருளில் நடைபெற்ற மாவட்ட அளவிலான சிலம்பாட்டப் போட்டிகளில் ஒற்றைக் கொம்பு, இரட்டைக் கொம்பு மற்றும் குழு போட்டிகள் உள்பட பல்வேறு போட்டிகளும் நடத்தப்பட்டன.
இப்போட்டிகளில் தனிநபா் கொம்பு, இரட்டைக் கொம்பு மற்றும் குழு போட்டி ஆகியவற்றில் காஞ்சிபுரம் சங்கரா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி மாணவா்கள் வெற்றி பெற்றதையடுத்து, அவா்களுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழும், ரொக்கப் பரிசும் நடைபெற்றது.
வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு குன்றத்தூா் காவல் துறை உதவி ஆய்வாளா் ஹரிகிருஷ்ணன் பரிசுகளை வழங்கினாா். போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவா்களையும், பயிற்சியாளா்களையும் நெறிப்படுத்திய பேராசிரியா்களையும் சங்கரா கல்லூரி முதல்வா் கே.ஆா்.வெங்கடேசன் பாராட்டினாா்.
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