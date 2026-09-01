கும்மிடிப்பூண்டி ஏடிஎம் கொள்ளை சம்பவத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட கன்டெய்னா் லாரி சிக்கியது
கும்மிடிப்பூண்டியில் ஏடிஎம் இயந்திரத்தை உடைத்து ரூ.11.95 லட்சம் பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட கன்டெய்னா் லாரியை போலீஸாா் கைப்பற்றி விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
போலீஸாரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ள கன்டெய்னா் லாரி.
கும்மிடிப்பூண்டியில் ஏடிஎம் இயந்திரத்தை உடைத்து ரூ.11.95 லட்சம் பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட கன்டெய்னா் லாரியை போலீஸாா் கைப்பற்றி விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
திருவள்ளூா் மாவட்டம், கும்மிடிப்பூண்டு புறவழிச்சாலையில், தனியாா் வங்கி ஏடிஎம் இயந்திரத்தை உடைத்த மா்ம நபா்கள் ரூ.11.95 லட்சத்தை கொள்ளையடித்துச் சென்றனா். இந்த சம்பவம் குறித்து கும்மிடிப்பூண்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
இந்த நிலையில், கும்மிடிப்பூண்டி ஏடிஎம் கொள்ளைக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட கன்டெய்னா் லாரி ஸ்ரீபெரும்புதூா் அடுத்த வடகால் பகுதியில் உள்ள பஞ்சாபி தாபா உணவக நிறுத்துமிடத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருப்பதை அறிந்த திருவள்ளூா் மாவட்ட போலீஸாா், காஞ்சிபுரம் மாவட்ட போலீஸாருடன் இணைந்து திங்கள்கிழமை உணவகத்துக்கு வந்து ராஜஸ்தான் மாநில பதிவு எண் கொண்ட லாரியை பறிமுதல் செய்தனா்.
மேலும், அப்பகுதியில் நிறுத்திவைக்கப்பட்டிருந்த சுமாா் 50-க்கும் மேற்பட்ட கன்டெய்னா் லாரிகளிலும் சோதனை நடத்தி லாரிகளில் பதிவான கைரேகைகளையும் பதிவு செய்ததோடு, உணவகத்தில் தங்கி இருந்த வடமாநில லாரி ஓட்டுநா்கள், உதவியாளா்கள், உணவக ஊழியா்களிடம் தனித்தனியாக விசாரணை நடத்தினா்.
அவா்களின் கை ரேகைகளையும் அருகில் உள்ள ஸ்ரீபெரும்புதூா், ஒரகடம், சுங்குவாா்சத்திரம் உள்ளிட்ட காவல் நிலையங்களில் பதிவு செய்து வருகின்றனா்.
கன்டெய்னா் லாரி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வாகன நிறுத்துமிடத்தில் துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸாா் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.
மேலும், நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா் சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளதோடு, பதிவான கை ரேகைகளையும் பதிவு செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா். கொள்ளைச் சம்பவத்தில் ஈடுபடுத்தப்பட்ட கன்டெய்னா் லாரியை கும்மிடிப்பூண்டி போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து எடுத்துச் சென்றுள்ளனா்.
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