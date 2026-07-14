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காஞ்சிபுரம்

நிதி முறைகேடு: பரந்தூா் ஊராட்சித் தலைவா் மீது வாா்டு உறுப்பினா்கள் புகாா்

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், பரந்தூா் ஊராட்சி மன்றத் தலைவா் ஊராட்சி நிதிகளில் முறைகேடு செய்துள்ளதாக அந்த ஊராட்சி வாா்டு உறுப்பினா்கள் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற குறைதீா் கூட்டத்தில் ஆட்சியரிடம் புகாா் அளித்தனா்.

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பரந்தூா் ஊராட்சித் தலைவா் மீது புகாா் அளிக்க வந்திருந்த அந்த ஊராட்சி வாா்டு உறுப்பினா்கள்.

Updated On :14 ஜூலை 2026, 12:07 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், பரந்தூா் ஊராட்சி மன்றத் தலைவா் ஊராட்சி நிதிகளில் முறைகேடு செய்துள்ளதாக அந்த ஊராட்சி வாா்டு உறுப்பினா்கள் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற குறைதீா் கூட்டத்தில் ஆட்சியரிடம் புகாா் அளித்தனா்.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், ஸ்ரீபெரும்புதூா் ஒன்றியத்துக்கு உள்பட்ட ஊராட்சி மன்றத் தலைவராக பதவி வகித்து வருபவா் பலராமன். இவா் மீது அந்த ஊராட்சியின் வாா்டு உறுப்பினா்கள் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற மக்கள் குறைதீா் கூட்டத்தில் ஆட்சியா் தி.சினேகாவை சந்தித்து புகாா் செய்தனா்.

அந்தப் புகாா் மனுவில் பரந்தூா், நாகவேடு, காட்டுப்பட்டூா் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகளை மேற்கொள்ளாமலும், தெரு விளக்கு, குடிநீா் மற்றும் சுகாதாரப் பணிகளை கூட செய்யாமல் இருந்து வருகிறாா்.

ஊராட்சியில் வசூலிக்கப்படும் தொகைகளை ஊராட்சி நிதியில் செலுத்தாமலும், ஊராட்சி நிா்வாகத்தின் ஒப்புதலும் இல்லாமல் பல்வேறு பணிகளை செய்திருப்பதாக கூறி ஊராட்சி நிதிகளில் முறைகேடு செய்துள்ளாா்.

வீட்டு வரி, குழாய் வரி கூடுதலாக கேட்டு நிா்ப்பந்திப்பது, அரசு திட்டப் பணிகளுக்கு பணிப் பொறுப்பாளரிடம் பணம் பெற்றுக் கொண்டு வேலைக்கு அமா்த்துவது உள்ளிட்ட பல்வேறு முறைகேடுகளில் ஈடுபடுவதால், அந்த ஊராட்சியை சோ்ந்த வாா்டு உறுப்பினா்கள் 5 பேரும் ஆட்சியா் தி.சினேகாவை சந்தித்து எழுத்து மூலமாக புகாா் செய்துள்ளனா்.

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