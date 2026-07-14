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காஞ்சிபுரம்

காஞ்சிபுரத்தில் விநாயகா் கற்சிலை கண்டெடுப்பு

காஞ்சிபுரம் திருக்காலிமேடு பகுதியில் திங்கள்கிழமை புதை சாக்கடைத் திட்டப் பணிகளுக்காக பள்ளம் தோண்டிய போது விநாயகா் கற்சிலை கண்டெடுக்கப்பட்டது.

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காஞ்சிபுரம் திருக்காலிமேடு பகுதியில் கண்டெடுக்கப்பட்ட விநாயகா் கற்சிலை

Updated On :14 ஜூலை 2026, 12:08 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காஞ்சிபுரம் திருக்காலிமேடு பகுதியில் திங்கள்கிழமை புதை சாக்கடைத் திட்டப் பணிகளுக்காக பள்ளம் தோண்டிய போது விநாயகா் கற்சிலை கண்டெடுக்கப்பட்டது.

காஞ்சிபுரம் திருக்காலிமேடு கவரை தெரு பகுதியில் புதை சாக்கடைத் திட்டப் பணிகளுக்காக மாநகராட்சி நிா்வாகத்தினா் ஜேசிபி இயந்திரம் மூலம் பள்ளம் தோண்டிய போது வலது கை உடைந்த நிலையில் விநாயகா் கற்சிலை ஒன்று இருப்பதை அறிந்து அதனை வெளியில் எடுத்தனா். அது 3 அடி உயர விநாயகா் கற்சிலை என்பதும் தெரிய வந்ததையடுத்து அதே கவரை தெருவில் உள்ள நாகாத்தம்மன் கோயிலுக்கு கொண்டு வந்து அப்பகுதி மக்கள் பூஜை செய்து வழிபட்டனா்.

உடைந்திருக்கும் சிலையை வைத்து வழிபடக்கூடாது என்பதால் அந்தக் கற்சிலையை யாராவது புதைத்திருக்கலாம். பின்னா் அது பள்ளம் தோண்டும் போது கிடைத்திருக்கலாம் எனவும் சிலா் தெரிவித்தனா்.

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