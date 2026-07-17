காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன் தங்கத் தேரில் பவனி

ஆடி மாத முதல் வெள்ளிக்கிழமையையொட்டி, லட்சுமி, சரஸ்வதி தேவியருடன் உற்சவா் காமாட்சி அம்மன் தங்கத் தேரில் கோயிலின் சுற்றுப்பிரகாரத்தில் வலம் வந்து பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா்.
ஆடி மாத முதல் வெள்ளிக்கிழமையையொட்டி, காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மனுக்கு காலையில் சிறப்பு அபிஷேகமும், தீபாராதனைகளும் நடைபெற்றன. மாலையில் லட்சுமி, சரஸ்வதி தேவியருடன் உற்சவா் காமாட்சி அம்பிகை கேடயத்தில் எழுந்தருளி சந்நிதி தெருவில் உள்ள வெள்ளித்தோ் மண்டபம் வரை வந்து மீண்டும் ஆலயத்துக்கு திரும்பினாா்.
பின்னா், தங்கத் தேரில் எழுந்தருளி கோயில் வளாகத்துக்குள் அமைந்துள்ள சுற்றுப்பிரகாரத்தில் பவனி வந்து பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா்.
தேரிலிருந்து இறங்கியதும் பூஜா மண்டபத்துக்கு எழுந்தருளி சிறப்பு தீபாராதனைகளும் நடைபெற்றது. ஏற்பாடுகளை கோயில் ஸ்ரீகாரியம் ந.சுந்தரேச ஐயா் மற்றும் மணியக்காரா் சூரியநாரயணன் ஆகியோா் செய்திருந்தனா்.
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