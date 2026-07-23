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காஞ்சிபுரம்

திருக்காலிமேடு திருவாத்தியம்மன் ஊஞ்சல் சேவை

காஞ்சிபுரம் திருக்காலிமேடு திருவாத்தியம்மன் கோயிலில் ஆடித்திருவிழாவையொட்டி புதன்கிழமை திருவாத்தியம்மன் ஊஞ்சலில் அமா்ந்து பக்தா்கலுக்கு அருள்பாலித்தாா்.

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ஊஞ்சலில் அருள்பாலித்த உற்சவா் திருவாத்தியம்மன்

Updated On :23 ஜூலை 2026, 2:28 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காஞ்சிபுரம் திருக்காலிமேடு திருவாத்தியம்மன் கோயிலில் ஆடித்திருவிழாவையொட்டி புதன்கிழமை திருவாத்தியம்மன் ஊஞ்சலில் அமா்ந்து பக்தா்கலுக்கு அருள்பாலித்தாா்.

ஆடித்திருவிழாவையொட்டி அதிகாலையில் காப்புக்கட்டு உற்சவம், சிறப்பு அபிஷேகமும், மகா தீபாராதனையும் நடைபெற்றது. பின்னா் ஜலம் திரட்டுதல், கூழ்வாா்த்தல் ஆகியனவும் நடைபெற்றன. மாலையில் உற்சவா் திருவாத்தியம்மன் ஊஞ்சலில் அமா்ந்தவாறு பக்தா்களுக்கு சிறப்பு அலங்காரத்தில் அருள்பாலித்தாா். இரவு கும்பம் படையலிடப்பட்டு தீபாராதனைகளும் நடைபெற்றது.

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