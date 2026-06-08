Dinamani
எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை உயர்வு தவிர்க்க இயலாதது - மத்திய அரசுகள்ளச்சாராயத்தை ஒழிப்பதில் காவல்துறையின் பணிகள் மட்டும் முக்கியமல்ல; சிந்தனை மாற்றமும் வேண்டும் - அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாஉள்ளாட்சி தேர்தலில் தவெக கூட்டணி அனைத்து இடங்களிலும் வெற்றி பெறும் – அமைச்சர் சி.டி.ஆர் நிர்மல்குமார்இளைஞர்கள் ரீல்ஸ் செய்ய வேண்டும்; கேள்வி கேட்கக் கூடாது: மோடியின் விருப்பம் இது! - ராகுல் காந்திவங்கதேசம்: பாலியல் வன்கொடுமைக் குற்றவாளிகளுக்கு மரண தண்டனை!ஊடுருவல்காரர்கள் விருந்தினர்கள் அல்ல; உணவு, மருந்து கிடையாது: சுவேந்து அதிகாரிஎல்பிஜி விலை உயர்த்தப்பட்டதற்கு அரசியல் விலை கொடுக்க நேரிடும்: சரத் பவார் விமர்சனம்இந்தியா கூட்டணி ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் 23 கட்சிகள் பங்கேற்பு!திமுக கூட்டணி என்ற ஒன்று இப்போது இல்லை: பெ. சண்முகம்
/
காஞ்சிபுரம்

காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோயில் வைகாசித் திருவிழா நாளையுடன் நிறைவு

காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோயில் வைகாசித் திருவிழா செவ்வாய்க்கிழமை ஜூன் 9 ஆம் தேதி புஷ்பப்பல்லக்கில் பெருமாள் வீதியுலா நிகழ்வுடன் நிறைவு பெறுகிறது.

News image

கருடாழ்வாா் உருவம் பொறித்த திருவிழாக்கொடி சமா்ப்பிக்கப்பட்ட நிலையில் ஸ்ரீதேவி,பூதேவியுடன் உற்சவா் வரதராஜ பெருமாள்

Updated On :8 ஜூன் 2026, 4:05 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோயில் வைகாசித் திருவிழா செவ்வாய்க்கிழமை ஜூன் 9 ஆம் தேதி புஷ்பப்பல்லக்கில் பெருமாள் வீதியுலா நிகழ்வுடன் நிறைவு பெறுகிறது.

கடந்த மே 28- ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. இதன் ஒருபகுதியாக கருட சேவையும், தேரோட்டம், தீா்த்தவாரி உற்சவம் ந டைபெற்றது.

ஜூன் 6 ஆம் தேதி ஸ்ரீதேவி, பூதேவியருடன் உற்சவா் வெட்டி வோ் சப்பரத்தில் வீதியுலா நிகழ்வு முடிந்து திரும்பியதும் கருடாழ்வாா் உருவம் பொறித்த கொடி கொடிக்கம்பத்திலிருந்து இறக்கப்பட்டு பெருமாளிடம் பட்டாச்சாரியாா்கள் சமா்ப்பிக்கும் நிகழ்ச்சியும், சிறப்பு தீபாராதனைகளும் நடைபெற்றன.

தொடா்ந்து பெருமாளுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் நிகழ்ச்சியான விடையாற்றி உற்சவம் ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கி 3 நாள்கள் நடைபெறுகிறது. இந்த உற்சவத்தையொட்டி பெருமாளுக்கு சிறப்புத் திருமஞ்சனமும், பெருமாள் சந்நிதி தெருவில் உள்ள ஆஞ்சனேயா் கோயிலுக்கு எழுந்தருளும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெறும்.

விடையாற்றி உற்சவத்தின் நிறைவாக ஜூன் 9 ஆம் தேதி இரவு புஷ்பப்பல்லக்கில் பெருமாள் வீதியுலா நிகழ்வோடு வைகாசித் திருவிழா நிறைவு பெறுகிறது.

தொடர்புடையது

காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோயில் தேரோட்டம் கோலாகலம்

காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோயில் தேரோட்டம் கோலாகலம்

காஞ்சிபுரம் வரதராஜப் பெருமாள் கோயில் வைகாசித் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடக்கம்

காஞ்சிபுரம் வரதராஜப் பெருமாள் கோயில் வைகாசித் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடக்கம்

காஞ்சிபுரம் வரதராஜப் பெருமாள் கோயில் வைகாசித் திருவிழா: நாளை கொடியேற்றத்துடன் தொடக்கம்

காஞ்சிபுரம் வரதராஜப் பெருமாள் கோயில் வைகாசித் திருவிழா: நாளை கொடியேற்றத்துடன் தொடக்கம்

காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோயிலில் பந்தக் கால் நடும் விழா

காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோயிலில் பந்தக் கால் நடும் விழா

விடியோக்கள்

Annamalai-யை வைத்து அரசியல் செய்யும் பாஜக? தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பதில்! | BJP

Annamalai-யை வைத்து அரசியல் செய்யும் பாஜக? தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பதில்! | BJP

Nanjil Sampath Latest Interview | விஜய் ஒரு ராஜதந்திரி | TVK | CM Vijay | Mdmk | Vaiko | Durai Vaiko |

Nanjil Sampath Latest Interview | விஜய் ஒரு ராஜதந்திரி | TVK | CM Vijay | Mdmk | Vaiko | Durai Vaiko |

லிங்கம் டிரைலர்!

லிங்கம் டிரைலர்!

#elnino | சூப்பர் எல் நினோ செய்யப்போகும் சம்பவங்கள்: டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்தர் Exclusive

#elnino | சூப்பர் எல் நினோ செய்யப்போகும் சம்பவங்கள்: டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்தர் Exclusive