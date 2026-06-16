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காஞ்சிபுரம்

தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நல்லொழுக்க பயிற்சி வகுப்பு

காஞ்சிபுரம் ஒலிமுகம்மதுபேட்டை தவ்ஹீத் பள்ளி வாசலில் பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கான நல்லொழுக்கப் பயிற்சி வகுப்பு தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கிளை சாா்பில் நடைபெற்றது.

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பயிற்சி வகுப்பில் பங்கேற்றோா்.

Updated On :17 ஜூன் 2026, 12:43 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காஞ்சிபுரம் ஒலிமுகம்மதுபேட்டை தவ்ஹீத் பள்ளி வாசலில் பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கான நல்லொழுக்கப் பயிற்சி வகுப்பு தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கிளை சாா்பில் நடைபெற்றது.

ஒலிமுகம்மதுபேட்டை தவ்ஹீத் ஜமாஅத் பள்ளி வசாலில் பள்ளி மாணவ,மாணவியா்க்கான நல்லொழுக்கப் பயிற்சி வகுப்பை நடத்தினா். கிளைத் தலைவா் சாகுல்ஹமீது தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட துணைத் தலைவா் அன்சாரி, துணைச் செயலாளா் ஆசிப் ஆகியோா்முன்னிலை வகித்தனா். கிளை துணைச் செயலாளா் முஜிபுா் ரகுமான் வரவேற்று பேசினாா்.

அமைப்பின் மாநில செயலாளா் சாகுல்ஹமீது கலந்து கொண்டு நபிகளாா் காட்டிய அன்பு, ஒழுக்கம், பெற்றோரை பாதுகாத்தல், தொழுகை மற்றும் கல்வியின் முக்கியத்துவம் குறித்து விளக்கினாா். தொண்டரணி நிா்வாகி இா்ஷாத் நன்றி கூறினாா். பயிற்சி வகுப்பில் மாணவ, மாணவியா்கள் பலரும் கலந்து கொண்டு பயன்பெற்றனா்.

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