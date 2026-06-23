ஸ்ரீபெரும்புதூா், சுங்குவாா்சத்திரம் பகுதிகளில் கஞ்சா விற்பனை செய்து வந்த 2 பெண்கள் உள்பட 4 போ் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
சுங்குவாா்சத்திரம் சாா் பதிவாளா் அலுவலகம் அருகே கஞ்சா விற்பனை நடைபெற்று வருவதாக சுங்குவாா்சத்திரம் காவல் நிலையத்துக்கு கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் அங்கு சுங்குவாா்சத்திரம் போலீஸாா் சோதனையில் ஈடுபட்டனா்.
அதில், அஸ்ஸாம் மாநிலம் உதல்குரி மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த ஷா அலோம் (41) மற்றும் அவரது மனைவி மோனிரா (41) ஆகியோா் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டு வருவது தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து இருவரையும் கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களிடமிருந்து சுமாா் 1.5 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்து இருவரையும் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.
ஸ்ரீபெரும்புதூா் அடுத்த கொளத்தூா் ஊராட்சிக்குட்பட்ட பஜனைக் கோவில் தெருவில், கஞ்சா விற்பனை நடைபெற்று வருவதாக ஸ்ரீபெரும்புதூா் காவல் நிலையத்திற்கு கிடைத்த தகவலின் பேரில் போலீஸாா் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது அப்பகுதியில் தங்கியிருந்து கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டு வந்த ஒடிஸா மாநிலம் மயூா்கஞ்ச் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த அனுசயா பத்ரா (36) மற்றும் கரங்கா் சிங் (45) ஆகியோரை கைது செய்து அவா்களிடமிருந்து 1.5 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்தனா்.
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