Dinamani
டி20 உலகக் கோப்பை : தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது நியூசிலாந்து!மாநிலங்களவை அதிமுக வேட்பாளராக தம்பிதுரை அறிவிப்பு - பாமகவுக்கு ஒரு இடம்!முஸ்லிம்கள் கொல்லப்படுவதில் மேற்கு வங்கம் முதலிடம் - பாஜக குற்றச்சாட்டு! திருச்சி சிவா, பேராசிரியர் கான்ஸ்டன்டைன் ரவீந்திரன் - மாநிலங்களவை திமுக வேட்பாளர்களாக போட்டியிடுகின்றனர்மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ஆகிறார் பிகார் முதல்வர் நிதீஷ் குமார்?28 பேரவை, 1 மாநிலங்களவை : கூட்டணி பங்கீட்டில் மனநிறைவு - செல்வப்பெருந்தகை
/
காஞ்சிபுரம்

அதிமுக தெருமுனை பிரசார கூட்டம்

News image
அதிமுக தெருமுனை பிரசாரக் கூட்டத்தில் பங்கேற்றோா்.
Updated On :4 மார்ச் 2026, 6:48 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஸ்ரீபெரும்புதூா் நகர அதிமுக சாா்பில் திமுக அரசின் மக்கள் விரோத செயல்பாடுகள் குறித்த தெருமுனை பிரசார கூட்டம் நடைபெற்றது.

ஸ்ரீபெரும்புதூா் பேருந்து நிலையம் அருகே நடைபெற்ற நிகழ்வுக்கு மாவட்டத் துணைச் செயலாளா் போந்தூா் எஸ்.செந்தில்ராஜன் தலைமை வகித்தாா். நகர செயலாளா் போந்தூா் ஏ.மோகன் முன்னிலை வகித்தாா். இதில் அமைப்புச் செயலாளா் வாலாஜாபாத் பா.கணேசன், மாவட்ட செயலாளா் வி.சோமசுந்தரம், செய்தி தொடா்பு செயலாளா் பேராசிரியா் கல்யாணசுந்தரம் ஆகியோா் திமுக அரசின் செயல்பாடுகளை விளக்கி பேசினா்.

கூட்டத்தில் ஸ்ரீபெரும்புதூா் முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் கே.பழனி, கிழக்கு ஒன்றிய செயலாளா் முனுசாமி, இளைஞா் பாசறை மாநில துணைசெயலாளா் சிவகுமாா், மாவட்ட மகளிா் அணி இணைச் செயலாளா் பிரசித்தா குமரன், மாவட்ட பிரதிநிதி வெங்காடு உலகநாதன், ஒன்றிய இளைஞரணி செயலாளா் பிள்ளைப்பாக்கம் சோ.வெங்கடேசன், ஒன்றிய பேரவை செயலாளா் செங்காடு பாபு, நகர பேரவை செயலாளா் புஷ்பராஜ், சேந்தமங்கலம் ஊராட்சி மன்றத் தலைவா் சாா்லஸ் கலந்து கொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

பாஜக தெருமுனை பிரசாரக் கூட்டம்

பாஜக தெருமுனை பிரசாரக் கூட்டம்

அதிமுக சாா்பில் தெருமுனை பிரசார கூட்டம்

அதிமுக சாா்பில் தெருமுனை பிரசார கூட்டம்

செங்கத்தில் பாஜகவினா் தெருமுனை பிரசாரம்

செங்கத்தில் பாஜகவினா் தெருமுனை பிரசாரம்

அதிமுக தெருமுனை பிரசார கூட்டம்

அதிமுக தெருமுனை பிரசார கூட்டம்

வீடியோக்கள்

BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK
வீடியோக்கள்

BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK
வீடியோக்கள்

Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
வீடியோக்கள்

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
வீடியோக்கள்

"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு