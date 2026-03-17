ரூ.1 கோடியில் சமுதாய நலக்கூடம் அமைக்க அடிக்கல்

ஸ்ரீபெரும்புதூா் நகராட்சிக்குட்பட்ட பிருந்தாவன் நகா் பகுதியில் ரூ.1.05 கோடியில் சமுதாய நலக்கூடம் அமைப்பதற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா நடைபெற்றது.

Updated On :17 மார்ச் 2026, 6:34 pm

ஆறாவது நிதிக்குழு மான்ய நிதியின் கீழ் ரூ.1.05 கோடியில் சமூதாய நலக்கூடம் அமைப்பதற்கான விழாவுக்கு நகராட்சி ஆணையா் நந்தினி தலைமை வகித்தாா். நகா்மன்றத் தலைவா் சாந்தி சதீஷ்குமாா் அடிக்கல் நாட்டி பணியை தொடங்கிவைத்தாா்.

மேலும், சென்னை பெருநகர குடிநீா் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீரகற்று வாரியத்தின் மூலம் ரூ.63.66 லட்சத்தில் செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் இருந்து சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீா் வழங்கும் திட்டத்திற்கான பணிகள் முடிவடைந்ததை தொடா்ந்து, நகராட்சி பொதுமக்களுக்கு குடிநீா் வழங்கும் திட்டத்தையும் சாந்தி சதீஷ்குமாா் தொடங்கி வைத்தாா்.

நிகழ்ச்சிகளில், நகர திமுக செயலாளா் சதீஷ்குமாா், துணைத்தலைவா் இந்திராணி சுப்பிரமணி, பொறியாளா் செண்பகவல்லி, குடிநீா் வடிகால் வாரிய அதிகாரிகள், பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனா்.

50 உயா் மின்கோபுர விளக்குகள் அமைக்க டிஎன்பிஎல் ஆலை ரூ. 32 லட்சம் உதவி

ரூ.1.37 கோடியில் மேல்நிலை நீா்த்தேக்க தொட்டி அமைக்க அடிக்கல்

லாடவரம் கிராமத்தில் கலையரங்கம் அமைக்க பூமி பூஜை

கல்லூரணியில் ரூ. 25 லட்சம் மதிப்பில் சமுதாய நலக்கூடம் கட்ட அடிக்கல்

Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK

Ravindran Duraisamy Interview | விஜய்க்கு ரஜினி ஸ்டைலில் பதிலடி | TVK Vijay | Rajini | Aadhav Arjuna
Ravindran Duraisamy Interview | விஜய்க்கு ரஜினி ஸ்டைலில் பதிலடி | TVK Vijay | Rajini | Aadhav Arjuna

விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் டீசர்!
விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் டீசர்!

