காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட்ட வேட்பாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான வி.சோமசுந்தரத்தை விட 15,488 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தவெக வேட்பாளா் ஆா்.வி.ரஞ்சித்குமாா் வெற்றி பெற்றுள்ளாா்.
காஞ்சிபுரம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் அதிமுக சாா்பில் முன்னாள் அமைச்சா் வி.சோமசுந்தரம், திமுக சாா்பில் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஊராட்சிக் குழுவின் துணைத் தலைவா் நித்யா சுகுமாா், தவெக சாா்பில் முத்தியால்பேட்டை ஆா்.வி.ரஞ்சித்குமாா், நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் வெற்றி செல்வி ஆகியோா் போட்டியிட்டனா். இவா்களில் தவெக வேட்பாளா் ஆா்.வி.ரஞ்சித்குமாா் 91,350, அதிமுக வேட்பாளரான வி.சோமசுந்தரம் 75,862, திமுக வேட்பாளா் நித்யா சுகுமாா் 69,344, நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் வெற்றிச் செல்வி 6,950 வாக்குகளும் பெற்றிருந்தனா்.
காஞ்சிபுரம் தொகுதியில் மொத்த வாக்காளா்கள் 2,78,775 பேரில் 242950 வாக்குகள் பதிவாகி இருந்தன. இத்தொகுதியில் சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் 8 போ் உள்பட மொத்தம் 15 போ் போட்டியிட்டனா். அதிமுக வேட்பாளா் வி.சோமசுந்தரத்தை விட தவெக வேட்பாளரான ஆா்.வி.ரஞ்சித்குமாா் 15,488 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அதற்கான சான்றிதழை காஞ்சிபுரம் சாா் ஆட்சியரும், தொகுதி தோ்தல் அலுவலருமான ஆஷிக் அலியிடம் பெற்றுக் கொண்டாா்.
வெற்றி வேட்பாளரை சந்தித்து அக்கட்சியின் நிா்வாகிகள்,தொண்டா்கள் பலரும் வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.
வெற்றிக்குப் பின்னா் திறந்த ஜீப்பில் காஞ்சிபுரம் நகா் முழுவதும் கட்சித் தொண்டா்களுடன் ஊா்வலமாகவும் அழைத்து வரப்பட்டாா். நகரில் பல இடங்களில் தொண்டா்கள் பட்டாசு வெடித்து, மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினா்.
