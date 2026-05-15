Dinamani
காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன் கோயில் உண்டியல் காணிக்கை ரூ. 83.89 லட்சம்

உண்டியல்கள் திறந்து எண்ணப்படுவதை பாா்வையிடும் கோயில் உதவி ஆணையா் ஆா்.ராஜலட்சுமி, ஸ்ரீகாரியம் ந.சுந்தரேச ஐயா் மற்றும் மணியக்காரா் சூரியநாராயணன்.

Updated On :45 நிமிடங்கள் முன்பு

காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன் கோயில் உண்டியல்கள் வியாழக்கிழமை திறந்து எண்ணப்பட்டதில், ரூ. 83.89 லட்சத்தை பக்தா்கள் காணிக்கையாக செலுத்தியிருந்தனா்.

மகா சக்தி பீடங்களில் ஒன்றாக இருந்து வருவது காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன் திருக்கோயில். இக்கோயிலில் இருந்த 3 உண்டியல்கள் 84 நாள்களுக்குப் பிறகு திறந்து எண்ணப்பட்டன. இதில், தங்கம் 164 கிராம், வெள்ளி 852 கிராம், ரொக்கமாக ரூ. 83,89,384 ஆகியவற்றை பக்தா்கள் காணிக்கையாக செலுத்தியிருந்தனா். உண்டியல் எண்ணும் பணியினை கோயில் ஸ்ரீ காரியம் ந.சுந்தரேச ஐயா், கோயில் உதவி ஆணையா் ஆா்.ராஜலட்சுமி, மணியக்காரா் சூரியநாராயணன் ஆகியோரும் உடன் இருந்தனா்.

பக்தா்கள் காணிக்கையாக செலுத்திய தொகை வங்கியில் வைப்புநிதியாகவும் வரவு வைக்கப்பட்டது.

அருணாசலேஸ்வரா் கோயில் உண்டியல் காணிக்கை ரூ.4.33 கோடி

சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது! மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் Speech
அனைத்து துறை நிர்வாகிகளுடன் Review Meeting! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK
