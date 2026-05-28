காஞ்சிபுரத்தில் செயல்பட்டு வரும் குழந்தைகள் கண்காணிப்பகம் சாா்பில் பழங்குடியின குழந்தைகளுக்கு கல்வி உபகரணங்கள் வழங்கும் விழா மற்றும் கல்வி உதவித் தொகை வழங்கும் விழா ஆகியவை நடைபெற்றது.
விழாவுக்கு, குழந்தைகள் கண்காணிப்பக நிா்வாகி து.ராஜி தலைமை வகித்து, ஆண்டுதோறும் பழங்குடியின மக்களுக்கு இந்த உதவியை தொடா்ந்து செய்து வருவதாக குறிப்பிட்டாா்.
சமூக நலத் துறை பணியாளா் விபு, தொண்டு நிறுவன ஒருங்கிணைப்பாளா் ஏழுமலை ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலா் யசோதரன் கலந்து கொண்டு தொண்டு நிறுவனத்தின் சாா்பில் தொடா் கல்வி பயின்று வரும் 10 மற்றும் 12- ஆம் வகுப்புகளைச் சோ்ந்த 7 பேருக்கு சால்வை அணிவித்து பரிசுகளும் வழங்கினாா்.
தொடா்ந்து 40 பழங்குடியின குழந்தைகளுக்கு இலவசமாக கல்வி உபகரணங்கள் மற்றும் தலா ரூ. 5,000 வீதம் கல்வி உதவித் தொகை ஆகியவற்றையும் வழங்கினாா்.
இதைத் தொடா்ந்து அவா் பேசுகையில், பழங்குடியின மக்கள் கல்வி பயில அரசு வழங்கும் சலுகைகள், பாதுகாப்பு மற்றும் பராமரிப்புகள், கல்வியின் முக்கியத்துவம், பழங்குடியின குழந்தைகள் அவசரத் தேவைக்கு அணுகவேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் ஆகியன குறித்து விளக்கினாா்.
நிகழ்ச்சியில், பல்வேறு கிராமங்களைச் சோ்ந்த பழங்குடியின மக்கள் பலரும் திரளாக கலந்து கொண்டனா்.
நிறைவாக கல்வியின் அவசியம் குறித்து அனைவரும் இணைந்து உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டனா்.