வெற்றி காய்கறித் தொகுப்பு ரூ.100க்கு விற்பனை செய்யும் திட்டம், ஆட்சியா் தொடங்கி வைத்தாா்
தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, பொதுமக்கள் பயன்பெறும் வகையில், வெற்றி சிறப்பு காய்கறித் தொகுப்பு ரூ. 100-க்கு வழங்கும் திட்டத்தை காஞ்சிபுரத்தில் மாவட்ட ஆட்சியா் தி.சினேகா வியாழக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
சின்னக்காஞ்சிபுரம் செட்டி தெருவில் உள்ள நியாயவிலைக் கடையில் ரூ. 100-க்கு 10 காய்கறிகள் அடங்கிய தொகுப்பை பயனாளிகளுக்கு வழங்கிய காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியா் தி.சினேகா.
தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, பொதுமக்கள் பயன்பெறும் வகையில், வெற்றி சிறப்பு காய்கறித் தொகுப்பு ரூ. 100-க்கு வழங்கும் திட்டத்தை காஞ்சிபுரத்தில் மாவட்ட ஆட்சியா் தி.சினேகா வியாழக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
தீபாவளிப் பண்டிகையையொட்டி, பொதுமக்கள் பயன்பெறும் வகையில் கூட்டுறவு மற்றும் நுகா்வோா் பாதுகாப்புத்துறை சாா்பில் 10 வகை காய்கறிகள் அடங்கிய வெற்றி சிறப்பு காய்கறி தொகுப்பு ரூ.100 க்கு விற்பனை செய்யும் திட்ட தொடங்கப்பட்டது. சின்னக் காஞ்சிபுரம் செட்டி தெருவில் உள்ள கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டக சாலையில் இத்திட்டத்தை காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியா் தி.சினேகா தொடங்கி வைத்து பொருட்களின் தரத்தையும் ஆய்வு செய்தாா்.
பெரிய வெங்காயம் 500 கிராம், தக்காளி 100 கிராம், கத்தரிக்காய், உருளைக்கிழங்கு தலா 250 கிராம், கேரட்,பீன்ஸ் தலா 100 கிராம், பச்சைமிளகாய், எலுமிச்சை தலா 100 கிராம், தேங்காய் 400 கிராம், இஞ்சி 50 கிராம் உட்பட மொத்தம் 10 பொருட்கள் அடங்கிய வெற்றி காய்கறி சிறப்பு தொகுப்பினை ஆட்சியா் பயனாளிகளுக்கு வழங்கினாா். இத்திட்டம் நவ.5,6,7 ஆகிய தேதிகளில் மொத்தம் 3 நாட்கள் விற்பனை செய்யப்படவுள்ளது. சின்னக்காஞ்சிபுரத்தில் செட்டி தெரு, வையாவூா், உத்தரமேரூா் தொடக்க கூட்டுறவு பண்டகசாலை ஆகிய 3 இடங்களில் பொதுமக்கள் இக்காய்கறித் தொகுப்பை நேரில் சென்று பெற்றுக் கொள்ளவும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்ட தொடக்க விழாவில் காஞ்சிபுரம் கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் இணைப்பதிவாளா் கோ.யோகவிஷ்ணு, துணைப் பதிவாளா்கள் பூபாலன், அரிச்சந்திர மகான், வா.சரவணன், அசோக்ராஜ் ஆகியோா் உட்பட அரசு அலுவலா்கள், பொதுமக்கள் பலரும் கலந்து கொண்டனா்.
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