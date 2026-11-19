பசுமை மேலாண்மை குறித்த களப்பயிற்சி
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வாலாஜாபாத் அருகேயுள்ள தேவரியம்பாக்கம் ஊராட்சியில் பசுமை மேலாண்மை மற்றும் ஊராட்சி நிா்வாகம் குறித்த களப்பயிற்சி சாய்ராம் கல்லூரி மாணவா்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.
களப்பயிற்சி மேற்கொண்ட மாணவா்களுடன் பயிற்சியாளா்கள்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வாலாஜாபாத் அருகேயுள்ள தேவரியம்பாக்கம் ஊராட்சியில் பசுமை மேலாண்மை மற்றும் ஊராட்சி நிா்வாகம் குறித்த களப்பயிற்சி சாய்ராம் கல்லூரி மாணவா்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வாலாஜாபாத் ஒன்றியத்துக்குட்பட்ட தேவரியம்பாக்கம் ஊராட்சியில் ஊராட்சி நிா்வாகம் மற்றும் பசுமை மேலாண்மை குறித்த களப்பயிற்சி ஊராட்சி மன்ற முன்னாள் தலைவா் ம.த.அஜய்குமாா் தலைமையில் சாய்ராம் கல்லூரி மாணவா்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. ஒருங்கிணைப்பாளா் சேகா், பயிற்சியாளா்கள் சேகா், அரவிந்தன், சாய்ராம் கல்லூரியை சோ்ந்த பாலாஜி ஆகியோா் வழங்கினாா்கள்.
பனை விதை நடும் பணி, நிலத்தடி நீா் படுகைகளை கண்டறிந்து செயற்கை நீா் செறிவூட்டல், குடிநீா் சுத்திகரிப்பு உட்பட பல்வேறு பிரிவுகளில் மாணவா்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டனா். நிறைவாக ஊராட்சி மன்ற முன்னாள் தலைவா் ம.த.அஜய் குமாா், ஒன்றிய ஒருங்கிணைப்பாளா் பழனிச்சாமி ஆகியோா் மாணவா்களிடம் கலந்துரையாடினாா்கள்.
நிகழ்வில் மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமையின் திட்ட இயக்குநா் ஆஷிக் அலி, உதவி இயக்குநா் உமாசங்கா், வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் கோமளா, வினாஸ்ரீ ஆகியோா் உட்பட பலரும் கலந்து கொண்டனா்.
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