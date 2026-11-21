இளம்பெண் கொலை: இளைஞா் கைது
மாங்காடு அடுத்த பெரிய கொளுத்துவான்சேரி பகுதியில் இளம்பெண்ணை கத்தியால் குத்தி கொலை செய்த இளைஞா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
பிரதிப் படம்
மாங்காடு அடுத்த பெரிய கொளுத்துவான்சேரி பகுதியில் இளம்பெண்ணை கத்தியால் குத்தி கொலை செய்த இளைஞா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
மாங்காடு அடுத்த பரணிபுத்தூா் பெரிய கொளுத்துவாஞ்சேரி பகுதியை சோ்ந்தவா் கஸ்தூரி(32). திருமணமாகி கணவரை பிரிந்து இரண்டு குழந்தைகளுடன் வசித்து வருகிறாா். கஸ்தூரிக்கு அதே பகுதியை சோ்ந்த கட்டட தொழிலாளி சம்பத்(38) என்பவருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் சம்பத் அடிக்கடி கஸ்தூரி வீட்டிற்கு வந்து செல்வதை வழக்கமாக வைத்திருந்துள்ளாா்.
இந்த நிலையில், கஸ்தூரி சம்பத்துடன் பழகுவதை தவிா்த்து வந்துள்ளாா். இதனால் ஆத்திரம் அடைந்த சம்பத் கடந்த 12-ஆம் தேதி கஸ்தூரி வீட்டிற்கு சென்று அவருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதோடு, தான் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியால் கஸ்தூரியை குத்திவிட்டு தப்பிச்சென்றுள்ளாா்.
இதில் பலத்த காயம் அடைந்த கஸ்தூரி சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்றி வந்தாா். இச்சம்பவம் குறித்து மாங்காடு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து சம்பத்தை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா். இந்த நிலையில் கடந்தசில நாட்களாக சிகிச்சை பெற்று வந்த கஸ்தூரி சிகிச்சை பலன் இன்றி சனிக்கிழமை இறந்தாா். இதையடுத்து மாங்காடு போலீஸாா் கொலை வழக்காக பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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