நாளைய மின்தடை
நேரம்-காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை
காஞ்சிபுரம்
நாள்-29.10.26, வியாழக்கிழமை
நேரம்-காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை
மின்விநியோகம் தடைப்படும் பகுதிகள்: கீழம்பி, பள்ளம்பி, ஆட்டோ நகா், ஆரிய பெரும்பாக்கம், கூரம், செம்பரம் பாக்கம், புதுப்பாக்கம், பெரிய கரும்பூா், சித்தேரி மேடு, துலக்கம் தண்டலம்,
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