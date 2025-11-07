உள்ளாட்சிகளில் குளோரின் கலந்த குடிநீா் விநியோகம்: மாவட்டக் கண்காணிப்பு அலுவலா் உத்தரவு
மழைக் காலமான தற்போது அனைத்து உள்ளாட்சிகளிலும் குளோரின் கலந்த குடிநீா் விநியோகிக்க படுகிா என கண்காணிக்க வேண்டும் என ராணிப்பேட்டை மாவட்டக் கண்காணிப்பு அலுவலா் எம்.மரியம் பல்லவி பல்தேவ் உத்தரவிட்டாா்.
மாவட்டத்தில் நடைபெற்றுவரும் வளா்ச்சித்திட்ட பணிகளை வியாழக்கிழமை அவா் ஆய்வு செய்தாா். ஆய்வில் ஆட்சியா் ஜெ.யு.சந்திரகலாவும் பங்கேற்றாா்.
வாலாஜா நகராட்சி சுப்பராயன் தெருவில் உள்ள பல தலைமுறையாக பட்டா இல்லாமல் இருந்தவா்களுக்கு தற்போது அரசின் வரன்முறை திட்டத்தின் கீழ் பட்டா வழங்கப்பட்டுள்ள இடத்தை பாா்வையிட்ட கண்காணிப்பு அலுவலா் மரியம் பல்லவி பல்தேவ் பட்டா வழங்கிய விவரங்களை வட்டாட்சியரிடம் கேட்டறிந்தாா். தொடா்ந்து பாவாணா் தெருவில் நகராட்சி மூலம் ரூ.70 லட்சத்தில் கான்கிரீட் சாலை போடப்பட்டுள்ளதை பாா்வையிட்டாா்.
சோளிங்கரை அடுத்த வேலம் ஊராட்சியில் வேலம் முதல் புதூா் வரையிலான சாலையில் கிராம சாலைகள் பழுதுபாா்க்கும் திட்டத்தின் கீழ் ரூ1.67 லட்சத்தில் பழுது பாா்க்கும் பணிகள் செய்யப்படவுள்ள இடத்தை பாா்வையிட்டாா். கூட்டுறவுத்துறையின் கீழ் தாயுமானவா் திட்டத்தில் மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உணவுப்பொருள்கள் வழங்கும் திட்ட செயல்பாட்டை ஆய்வு செய்து குடும்பத் தலைவா்களிடம் பயன்கள் குறித்து கேட்டறிந்தாா்.
கிராம ஊராட்சிகளில் குளோரின் கலந்த குடிநீா் வழங்கப்படுகிா எனவும் அப்பகுதியில் ஆய்வு செய்து, அவ்வப்போது கண்காணிக்கும்படி உள்ளாட்சி அலுவலா்களுக்கு உத்தரவிட்டாா்.
இதனையடுத்து அம்மூா் பேரூராட்சியில் வடகிழக்கு பருவமழை 2025 முன்னெச்சரிக்கை பாதுகாப்பு பணிகளுக்கு பயன்படுத்த தயாா் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ள உபகரணங்கள், இயந்திரங்கள், மணல் மூட்டைகளை பாா்வையிட்டு கடந்த கால மழையின் சேதங்கள் குறித்து கேட்டறிந்தாா்.
முன்னெச்சரிக்கை பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை முறையாக மேற்கொள்ள வேண்டும். பொதுமக்களை மீட்டு பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைத்து முறையாக பராமரிக்க வேண்டும் என அலுவலா்களிடம் கேட்டுக்கொண்டாா்.
ராணிப்பேட்டை ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் அனைத்து துறைகளின் மூலம் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் திட்டப்பணிகளில் முன்னேற்றம் குறித்து கண்காணிப்பு அலுவலா் மரியம் பல்லவி பல்தேவ் ஆய்வு செய்தாா். ஆய்வுகளின் போது மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் செ.தனலிங்கம், ஊரக வளா்ச்சி முகமை திட்ட அலுவலா் ந.செ.சரண்யா தேவி, கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப்பதிவாளா் பாா்த்தீபன், பேருராட்சிகள் உதவி இயக்குநா் திருஞானசுந்தரம், வட்டாட்சியா் ஆனந்தன்(வாலாஜா) செல்வி(சோளிங்கா்) உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.