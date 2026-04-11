சோளிங்கரில் 23 வேட்பாளா்கள்

சோளிங்கா் தொகுதியில் 23 வேட்பாளா்கள் களத்தில் உள்ளனா்.
வேட்பாளா் விவரம்
1. அ.அசோக்குமாா் (நாதக) 2. மு.கிரிதரன்(பகுஜன் சமாஜ் கட்சி), 3. ஆ.மு.முனிரத்தினம் (காங்கிரஸ்), 4.க.கபில் (தவெக), 5. க.சரவணன் (பாமக), 6. கி.சுதாகா்(தவாக), 7.செ.செந்தில்குமாா்(வஞ்சித் பகுஜன் அகாடி), 8.ரா.வினோத்(வீரத்தியாகி விஸ்வநாததாஸ் தொழிலாளா் கட்சி) 9.அ.ஆனந்தன்(சுயே), 10.செ.இளையராஜா(சுயே), 11.கவியரசன் சுப்பிரமணி(சுயே), 12.ந.கோபால கிருஷ்ணன்(சுயே), 13. வே.சதாசிவம்(சுயே), 14.சந்தானம்.ரா(சுயே), 15. ரா.சேதுபதி(சுயே), 16.ம.திணேஷ்(சுயே), 17.ஆ.பழனி(சுயே), 18.ந.மணி(சுயே), 19.க.முனிசாமி(சுயே), 20.வ.முனிரத்தினம்(சுயே), 21. த.ராஜேந்திரன்(சுயே), 22.மு.விஜயன்(சுயே), 23. வெ.ஹேமசந்திரன்(சுயே).
தொடர்புடையது
ஆம்பூரில் 16 வேட்பாளா்கள் போட்டி
அரக்கோணத்தில் 13 வேட்பாளா்கள்
இறுதி வேட்பாளா் பட்டியல் வெளியீடு: திருப்பூா் மாவட்டத்தில் 116 போ் போட்டி
சோளிங்கரில் காங்கிரஸ், பாமக உள்பட 23 போ் வேட்புமனு தாக்கல்
வீடியோக்கள்
DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |
தினமணி செய்திச் சேவை
LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty
தினமணி செய்திச் சேவை
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
தினமணி செய்திச் சேவை