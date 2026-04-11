Dinamani
தூத்துக்குடியில் நாளை (ஏப். 12) ஒரே மேடையில் மு.க. ஸ்டாலின், ராகுல்!லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை டிஜிபியாக டேவிட்சன் தொடர்வார்- தேர்தல் ஆணையம்வைகை விரைவு ரயில் நாளை தாமதமாக புறப்படும்உ.பி.யின் இறுதி பட்டியலில் 13.39 கோடி வாக்காளர்கள்! 2 கோடி பேர் நீக்கம்சினிமாவை வாழ விடுங்கள்..! ஜன நாயகன் படக் கசிவினால் மனமுடைந்த பூஜா ஹெக்டேவிஜய் தொகுதிகளில் திமுகவுக்கு வாக்கு சேகரிக்கும் கமல்போர் நிறுத்தத்துக்குப் பிறகு ஹோர்முஸ் நீரிணையைக் கடந்த முதல் இந்தியக் கப்பல்லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை பொறுப்பிலிருந்து விடுவிப்பு! ஆயுதப்படை இயக்குநராக சந்தீப் மிட்டல்!
/
ராணிப்பேட்டை

சோளிங்கரில் 23 வேட்பாளா்கள்

News image

சின்னங்கள்

Updated On :11 ஏப்ரல் 2026, 11:26 am

தினமணி செய்திச் சேவை

சோளிங்கா் தொகுதியில் 23 வேட்பாளா்கள் களத்தில் உள்ளனா்.

வேட்பாளா் விவரம்

1. அ.அசோக்குமாா் (நாதக) 2. மு.கிரிதரன்(பகுஜன் சமாஜ் கட்சி), 3. ஆ.மு.முனிரத்தினம் (காங்கிரஸ்), 4.க.கபில் (தவெக), 5. க.சரவணன் (பாமக), 6. கி.சுதாகா்(தவாக), 7.செ.செந்தில்குமாா்(வஞ்சித் பகுஜன் அகாடி), 8.ரா.வினோத்(வீரத்தியாகி விஸ்வநாததாஸ் தொழிலாளா் கட்சி) 9.அ.ஆனந்தன்(சுயே), 10.செ.இளையராஜா(சுயே), 11.கவியரசன் சுப்பிரமணி(சுயே), 12.ந.கோபால கிருஷ்ணன்(சுயே), 13. வே.சதாசிவம்(சுயே), 14.சந்தானம்.ரா(சுயே), 15. ரா.சேதுபதி(சுயே), 16.ம.திணேஷ்(சுயே), 17.ஆ.பழனி(சுயே), 18.ந.மணி(சுயே), 19.க.முனிசாமி(சுயே), 20.வ.முனிரத்தினம்(சுயே), 21. த.ராஜேந்திரன்(சுயே), 22.மு.விஜயன்(சுயே), 23. வெ.ஹேமசந்திரன்(சுயே).

ஆம்பூரில் 16 வேட்பாளா்கள் போட்டி

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

21 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

10 ஏப்ரல் 2026
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

23 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

9 ஏப்ரல் 2026