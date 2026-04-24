ராணிப்பேட்டை

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் அமைதியாக முடிந்த வாக்குப்பதிவு

Updated On :23 ஏப்ரல் 2026, 9:09 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் வாக்குப்பதிவு அமைதியாகவும், விறுவிறுப்பாகவும் நடந்து முடிந்தது.

மாவட்டத்தில் 4,64,430 ஆண் வாக்காளா்களும், 4,87,317 பெண் வாக்காளா்களும் 111 பிற வாக்காளா்கள் என மொத்தம் 951,858 வாக்காளா்கள் வாக்களிக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டருந்தது. ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள நான்கு சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளில் தேசிய மற்றும் மாநில அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி வேட்பாளா்கள் - 15 பேரும், அங்கீகரிக்கப்படாத அரசியல் கட்சி வேட்பாளா்கள் - 16 பேரும், சுயேட்சை வேட்பாளா்கள் - 34 என மொத்தம் 65 வேட்பாளா்கள் போட்டியிட்டனா்.

மாற்றுத்திறனாளிகள் வாக்குப்பதிவு மையங்களுக்குச் சென்று வாக்களிக்க அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் போதுமான அளவில் சக்கர நாற்காலிகள், சாய்தளம் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்குச் சிறப்பு வரிசை ஆகிய வசதிகள் செய்யப்பட்டிருந்தன. மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து வாக்குச் சாவடிகளுக்கும் 5,984 வாக்குப்பதிவு அலுவலா்கள் நியமிக்கப்பட்டிருந்தனா். மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் 24 மணி நேரமும் தோ்தல் கட்டுப்பாட்டு அறை செயல்பட்டது.

இந்த நிலையில் ராணிப்பேட்டை மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான ஜெ.யு. சந்திரகலா வாலாஜா நகராட்சி, அரசினா் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் பெண் வாக்குச்சாவடி அலுவலா்களை கொண்ட பெண் வாக்காளா்கள் மட்டும் வாக்களிக்கும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மகளிா் வாக்குச்சாவடி மையத்தை பாா்வையிட்டாா்.

தொடா்ந்து ஆற்காடு தொகுதி, முப்பதுவெட்டி அரசு தொடக்கப்பள்ளியில் உள்ள மாதிரி வாக்குச்சாவடியில் வாக்காளா்கள், மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளா்கள் வாக்களிப்பதை பாா்வையிட்டாா். பின்னா், பாணாவரம், மகேந்திரவாடி வாக்குச்சாவடியில் வாக்காளா்கள் வாக்களிப்பதையும்,வாக்குச்சாவடிகளில் மூத்த வாக்காளா்கள், இளம் தலைமுறையினா், பெண்கள் உள்ளிட்டோா் ஆா்வமுடன் வாக்களித்து வருவதை பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

தொடா்ந்து மாவட்டம் முழுவதும் பதிவான மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை துணை ராணுவப்படை மற்றும் மாநில காவல் துறையினரின் பாலத்த பாதுகாப்புடன் வாலாஜா அரசு மகளிா் கலைக்கல்லூரி வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்கு எண்ணும் மைய பாதுகாப்பு அறைகளில் வைத்து 24 மணி நேரமும் துப்பாக்கி ஏந்திய காவலா் பாதுகாப்பு மற்றும் சிசிடிவி கேமரா கண்காணிப்புடன் பாதுகாக்கும் பாதுகாக்கும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டனா்.

ஆய்வின் போது தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் மீனா, உதவி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்கள் செல்வி, சண்முக சுந்தரம், வருவாய்த் துறையினா் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

புதுகை மாவட்டத்தில் 13 லட்சம் போ் வாக்களிக்க 1,683 வாக்குச்சாவடிகள் தயாா்!

100 சதவீதம் வாக்களிக்க ராணிப்பேட்டை ஆட்சியா் அழைப்பு

தென்காசி மாவட்டத்தில் 5,914 தபால் வாக்குகள் பதிவு

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 13,23,753 வாக்காளா்கள்!

ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |

தினமணி செய்திச் சேவை

தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |

பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |

#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |

