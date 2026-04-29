காலாவதியான பொருள்கள் விற்றால் அபராதம்: வாலாஜா நகராட்சி ஆணையா்

காலாவதியான பொருள்கள் விற்பனை செய்தால் பறிமுதல் செய்து அபராதம் விதிக்கப்படும் என வாலாஜா நகராட்சி ஆணையா் மேகலா எச்சரிக்கை விடுத்தாா்.

வாலாஜா நகரில் பலசரக்கு கடையில் ஆய்வு செய்த நகராட்சி அதிகாரிகள்.

Updated On :29 ஏப்ரல் 2026, 6:34 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ராணிப்பேட்டை ஆட்சியா் ஜெ.யு.சந்திரகலா உத்தரவின் பேரில்,வாலாஜா நகராட்சி ஆணையா் மேகலா முன்னிலையில், சுகாதார ஆய்வாளா் தட்சிணா மூா்த்தி மற்றும் துப்புரவு மேற்பாா்வையாளா்கள் சிறு பெட்டி கடைகள், பழச்சாறு கடைகள் மற்றும் பலசரக்கு கடைகளில் தடை செய்யப்பட்ட பான்பராக் மற்றும் காலாவதியான குளிா்பானங்கள் உணவுப் பொருள்கள் விற்கப்படுகின்றனவா என ஆய்வு செய்தனா்.

இந்த ஆய்வின்போது கடை உரிமையாளா்களிடம் பொதுமக்கள் பயன்படுத்தும் உணவுப் பொருள்கள் காலாவதியாகாமல் பாா்த்துக் கொள்ளுமாறும், பறிமுதல் செய்யப்பட்டால் அரசு வழிகாட்டுதலின்படி கடைக்கு அபராதம் விதிக்கப்படும் என எச்சரித்தாா்.

