நியாயவிலைக் கடைகளில் கைரேகை பதிவு சிறப்பு முகாம்
ராணிப்பேட்டையில் குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கு நியாய விலைக்கடைகளில் கைரேகை பதிவு செய்யும் சிறப்பு முகாம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
நியாயவிலைக் கடைகளில் பயன்படுத்தப்படும் பயோமெட்ரிக் சாதனம்.
ராணிப்பேட்டையில் குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கு நியாய விலைக்கடைகளில் கைரேகை பதிவு செய்யும் சிறப்பு முகாம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள குடும்ப அட்டைதாரா்கள் நியாய விலை கடைகளில் இ-கேஒய்சி ( கைரேகை பதிவு) மேற்கொள்ளாதவா்களுக்கு மாவட்டத்தில் உள்ள 667 அனைத்து நியாய விலைக்கடைகளிலும் சிறப்பு முகாம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த முகாமில் கூட்டுறவு சங்கங்கள், தமிழ்நாடு நுகா்பொருள் வாணிபக் கழகம் மற்றும் சுய உதவிக் குழுக்கள் மூலம் நியாய விலை கடைகளில் பொது விநியோகத் திட்டத்தின் கீழ் அத்தியாவசிய பொருட்கள் பெற்று வரும் குடும்ப அட்டை பயனாளிகள் அனைவரும் குடும்ப அட்டையில் உள்ள அனைத்து உறுப்பினா்கள் கைரேகை பதிவு செய்வதற்கு இந்த முகாம் நடைபெற்றது.
இந்த கைரேகை பதிவு செய்யும் சிறப்பு முகாமை மாவட்ட வழங்கல் அலுவலா் பன்னீா் செல்வம் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா். இந்த முகாமில் மாவட்டம் முழுவதும் குடும்ப அட்டைதாரா்கள் கலந்து கொண்டு கைரேகை பதிவுகளை செய்தனா்.
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