வாலாஜாபேட்டை அருகே ரூ.200.66 கோடியில் புனரமைக்கப்பட்ட பாலாறு அணைக்கட்டு நீா்த்தேக்கத்தை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் காணொலி வாயிலாக வியாழக்கிழமை திறந்து வைத்தாா். இந்நிகழ்வில் அமைச்சா் ஆா்.காந்தி பங்கேற்று அணையை பாா்வையிட்டாா்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், வாலாஜா மற்றும் ஆற்காடு வட்டங்களுக்குட்பட்ட திருமலைச்சேரி மற்றும் புதுப்பாடி கிராமங்களின் எல்லையில் பாலாற்றின் குறுக்கே கடந்த 1858-ஆம் ஆண்டு அணைக்கட்டு கட்டப்பட்டு பயன்பாட்டில் இருந்து வருகிறது.
இந்த அணைக்கட்டானது பாலாற்றின் ஆற்றின் குறுக்கே ஆண்டுக்கு 150 மி.கன அடி நீரினை தேக்கி வைக்கும் வகையிலும், அதிகப்படியாக வினாடிக்கு 1,75,000 க.அடி வெள்ளநீா் வெளியேறும் வகையிலும், இரு புறங்களிலும் 39 மணல்போக்கிகள் மற்றும் 84.26 கி.மீ தொலைவு கொண்ட 4 பிரதான கால்வாய்கள் வழியாக ஒரே நேரத்தில் வினாடிக்கு 6,124 கன அடி தண்ணீா் திருப்பும் வகையிலும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
சுமாா் 168 ஆண்டுகள் பழைமை வாய்ந்த இந்த அணைக்கட்டு ரூ.200.66 கோடி செலவில் புனரமைக்கும் பணிக்கு நீா்வளத் துறை அமைச்சா் துரைமுருகன் கடந்த 31.01.2025 அடிக்கல் நாட்டினாா்.
தொடா்ந்து பணி முழுமையாக முடிக்கப்பட்ட நிலையில், 4 பிரதான கால்வாய்களின் மூலம் ராணிப்பேட்டை, காஞ்சிபுரம், திருவண்ணாமலை மற்றும் திருவள்ளூா் ஆகிய நான்கு மாவட்டங்களைச் சாா்ந்த வேகவதி, செய்யாறு, கீழ்பாலாறு, கொசஸ்தலையாறு, கூவம், அடையாறு ஆகிய உபவடிநிலங்களில் உள்ள 319 ஏரிகளுக்கு நீா் வழங்கி அதன் மூலம் சுமாா் 77510.65 ஏக்கா் விவசாய நிலங்கள் முழுமையாக பாசன வசதி பெற உள்ளது.
மேற்கண்ட ஏரிகளின் மொத்த கொள்ளளவு 10 டி.எம்.சி ஆகும். இந்த அணைக்கட்டு புனரமைத்ததின் மூலம் 4 மாவட்டங்களைச் சாா்ந்த சுமாா் 4,25,000 மக்கள் பயன் பெறுகின்றனா்.
புனரமைக்கப்பட்ட பாலாறு அணைக்கட்டு நீா்த்தேக்கத்தை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் காணொலி வாயிலாக திறந்து வைத்தாா். இந்நிகழ்வில் அமைச்சா் ஆா்.காந்தி பங்கேற்று நீா்த்தேக்கத்தை பாா்வையிட்டாா்.
இதில், ஆற்காடு எம்எல்ஏ ஜெ.எல்.ஈஸ்வரப்பன், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் செ.தனலிங்கம், நீா்வளத்துறை செயற்பொறியாளா் வெங்கடேசன், உதவி செயற்பொறியாளா் குமாா், வட்டாட்சியா் ஆனந்தன் கலந்து கொண்டனா்.
டிரெண்டிங்
அரக்கோணம் அரசு மகளிா் மேல்நிலைப் பள்ளியில் ரூ.1.90 கோடியில் புதிய கட்டடம் திறப்பு
ஆற்காடு ஒன்றியத்தில் ரூ.1.91 கோடியில் திட்டப் பணிகள்: அமைச்சா் காந்தி திறந்து வைத்தாா்
சென்னை மத்திய கைலாஷில் ரூ.60 கோடியில் புதிய மேம்பாலம்! முதல்வா் ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தாா்!
ரூ.84 கோடியில் தகவல் தொழில்நுட்ப கட்டடம்! முதல்வா் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்!
வீடியோக்கள்
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...