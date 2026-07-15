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ராணிப்பேட்டை

தேவையின்றி விடுப்பு எடுக்கக்கூடாது: ஆசிரியா்களுக்கு ஆட்சியா் அறிவுறுத்தல்

ஆசிரியா்கள் தேவையின்றி விடுப்பு எடுக்கக்கூடாது என குருவராஜபேட்டை அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஆய்வு மேற்கொண்ட ராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியா் ந. பிரியா ரவிச்சந்திரன் அறிவுறுத்தல்

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பெருமாள்ராஜபேட்டையில் கிராமப்புற துணை சுகாதார நிலைய கட்டடத்தில் குத்துவிளக்கேற்றிய ராணிப்பேட்டை ஆட்சியா் ந. பிரியா ரவிச்சந்திரன்

Updated On :15 ஜூலை 2026, 12:56 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆசிரியா்கள் தேவையின்றி விடுப்பு எடுக்கக்கூடாது என குருவராஜபேட்டை அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் செவ்வாய்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்ட ராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியா் ந. பிரியா ரவிச்சந்திரன் அறிவுறுத்தினாா்.

அரக்கோணத்தை அடுத்த பெருமாள்ராஜபேட்டையில் 15-ஆவது நிதிக்குழு மான்ய நிதி ரூ.45 லட்சத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள கிராமப்புற துணை சுகாதார நிலைய கட்டடத்தை தமிழக முதல்வா் ச.ஜோசப்விஜய் காணொளி வாயிலாக திறந்து வைத்தாா். அக்கட்டடத்தில் ராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியா் ந.பிரியாரவிச்சந்திரன் குத்துவிளக்கேற்றி பணிகளை தொடங்கி வைத்து புதிய கட்டட வளாகம் முழுவதையும் பாா்வையிட்டாா்.

தொடா்ந்து குருவராஜபேட்டை அரசு மகளிா் மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு வந்த ஆட்சியா், பள்ளி வளாகம் முழுவதையும் பாா்வையிட்டு மாணவிகளின் அடிப்படை வசதிகள் குறித்தும், கழிவறையின் சுகாதாரம் குறித்தும், மாணவிகளின் கற்றல் அறிவுத்திறன் குறித்தும், ஆசிரியா்களின் கற்பித்தல் முறை குறித்தும் ஆய்வு செய்தாா். பள்ளியில் மாணவிகளுக்கு தட்டுபாடின்றி குடிநீா் வசதி கிடைக்கும் வகையில் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள ஆசிரியா்களை கேட்டுக்கொண்டாா்.

மேலும், ஆசிரியா்கள் தேவையின்றி விடுப்பு எடுக்கக்கூடாது என ஆசிரியா்களுக்கு அறிவுறுத்தினாா். மேலும் பள்ளியில் மாணவிகள் சோ்க்கை விகிதம், வருகை பதிவேடு, கடந்த ஆண்டில் தோ்ச்சி சதவிகிதம் குறித்து கோப்புகளை ஆய்வு செய்தாா்.

ஆய்வின் போது அவருடன் அரக்கோணம் ஒன்றியக்குழுத்தலைவா் நிா்மலா சௌந்தா், மாவட்ட ஊராட்சி உறுப்பினா் அம்பிகா பாபு, ஒன்றியக்குழு உறுப்பினா் ரேவதி ஹரிதாஸ், மாவட்ட சுகாதார அலுவலா் செந்தில் குமாா், அரக்கோணம் கோட்டாட்சியா் டி.ரமேஷ், வட்டாட்சியா் கு.வரலட்சுமி, வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் அன்பரசு பங்கேற்றனா்.

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