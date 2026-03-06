Dinamani
தள்ளுபடி விலையில் தங்கம் விற்பனை! இங்கு அல்ல, எங்கே?நாட்டிலேயே முதல்முறை! கர்நாடகத்தில் 16 வயதுக்குட்பட்ட சிறார்களுக்கு சமூக ஊடகங்கள் தடை!சுகோய் போா் விமானம் கீழே விழுந்து நொறுங்கியதில் 2 விமானிகள் பலிகமேனி கொலை! வான்வெளியிலிருந்து வந்த நீல சிட்டுக்குருவி! இஸ்ரேல் ஏவுகணை ரகசியம்!!2030-க்குள் 7 லட்சம் வீடுகள்: 14 முக்கிய அம்சங்களை அறிவித்தார் மு.க. ஸ்டாலின்! மாநிலங்களவைத் தேர்தல்: திருச்சி சிவா, தம்பிதுரை உள்பட 6 பேரின் வேட்புமனுக்களும் ஏற்பு!ரஷியாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்க இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா அனுமதி!தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,280 குறைந்தது!ஈரான் மீதான போா்: துறைமுக கட்டணங்களை தள்ளுபடி செய்ய அரிசி ஏற்றுமதியாளா்கள் கோரிக்கை
/
ராணிப்பேட்டை

அரக்கோணம் ஸ்ரீசுந்தர விநாயகா் கோயில் மகா கும்பாபிஷேகம்

அரக்கோணம் ஸ்ரீசுந்தர விநாயகா் கோயில் மகா கும்பாபிஷேகம்

News image
அரக்கோணம் ஸ்ரீசுந்தரவிநாயகா் கோயிலில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற மகா கும்பாபிஷேக விழாவில் ராஜகோபுர கலசத்துக்கு புனிதநீா் ஊற்றிய சிவாச்சாரியாா்கள்.
Updated On :6 மார்ச் 2026, 6:53 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அரக்கோணம் சுவால்பேட்டை ஸ்ரீசுந்தரவிநாயகா் கோயில் மகா கும்பாபிஷேக விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

அரக்கோணம் சுவால்பேட்டை காந்திரோட்டில் ஸ்ரீசுந்தர விநாயகா் கோயில் அமைந்துள்ளது. தமிழக அரசின் இந்துசமய அறநிலையத் துறைக்குச் சொந்தமான இக்கோயிலில் கடந்த 2001-இல் மகாகும்பாபிஷேக விழா நடைபெற்றது. இதையடுத்து 2026-இல் மகாகும்பாபிஷேகம் நடத்த தமிழக அரசு இந்துசமய அறநிலையத் துறை அனுமதி அளித்ததைத் தொடா்ந்து இக்கோயிலில் பாலாலயம் கடந்த செப்டம்பா் மாதம் நடைபெற்றது.

இதையடுத்து நடைபெற்று வந்த திருப்பணிகள் முடிவுற்ற நிலையில், கோயிலில் மகா கும்பாபிஷேகம் மாா்ச் 6-ஆம் தேதி நடைபெற அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. இதைத் தொடா்ந்து, வெள்ளிக்கிழமை காலை 7.40 மணி அளவில் சிவாச்சாரியாா்கள் ராஜகோபுர கலசத்துக்கு புனிதநீா் ஊற்றி மகாகும்பாபிஷேகத்தை நிறைவேற்றினா்.

விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை கோயில் அறங்காவலா் குழுத் தலைவா் செல்விஜோதி தலைமையில் அறங்காவலா்கள் நரேஷ்குமாா், மாலின் உள்ளிட்டோா் பொதுமக்களோடு இணைந்து செய்திருந்தனா்.

டிரெண்டிங்

நீடூா் தில்லைகாளியம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகம்

நீடூா் தில்லைகாளியம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகம்

சித்தி விநாயகா் கோயில் கும்பாபிஷேகம்

சித்தி விநாயகா் கோயில் கும்பாபிஷேகம்

விநாயகா் கோயில் கும்பாபிஷேகம்!

விநாயகா் கோயில் கும்பாபிஷேகம்!

செட்டிப்பட்டு கோயில் கும்பாபிஷேக விழா! துணைநிலை ஆளுநா் பங்கேற்பு!

செட்டிப்பட்டு கோயில் கும்பாபிஷேக விழா! துணைநிலை ஆளுநா் பங்கேற்பு!

வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
வீடியோக்கள்

#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
வீடியோக்கள்

அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு