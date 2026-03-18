ராணிப்பேட்டை

ராணிப்பேட்டை மாவட்ட சோதனைச் சாவடிகளில் ஆட்சியா் ஆய்வு

Updated On :18 மார்ச் 2026, 8:18 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தோ்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்ததையடுத்து ராணிப்பேட்டை மாவட்ட எல்லை சோதனைச் சாவடிகளில், மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான ஜெ.யு.சந்திரகலா புதன்கிழமை ஆய்வு செய்து கண்காணிப்பு பணியில் விழிப்புடன் இருக்குமாறு உத்தரவிட்டாா்.

தோ்தல் பறக்கும் படை மற்றும் நிலையான கண்காணிப்பு குழுவினா் துணை ராணுவப்படை பாதுகாப்புடன் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகிறது. அதேபோல மாவட்ட எல்லைகளில் உள்ள 9 காவல் சோதனை சாவடிகளிலும் வாகனங்கள் தணிக்கை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

இதற்கிடையே, பொன்னை அடுத்த வசூா் சோதனை சாவடியில், ஆட்சியா் ஜெ.யு.சந்திரகலா திடீா் ஆய்வு செய்து வாகனங்கள் தணிக்கை செய்யப்படுவதை பாா்வையிட்டாா்.

இதனைத் தொடா்ந்து இப்பணிகள் தொடங்கியது முதல் எவ்வளவு வாகனங்கள் சோதனை செய்யப்பட்டது குறித்து விவரங்கள் பதிவேடுகளை ஆய்வு செய்து, வாகனங்கள் விடுபடாமல் முறையாக பரிசோதனை செய்து அனுப்பப்பட வேண்டும். முறையான ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு செல்லப்படும் பணம், பரிசுப் பொருள்கள் ஆகியவற்றை தடுக்க விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் என்றாா்.

இதனைத் தொடா்ந்து ராணிப்பேட்டை சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகள் என கண்டறியப்பட்டுள்ள காரை அரசு ஆதிதிராவிடா் நல மேல்நிலைப்பள்ளி மற்றும் காரை அரசு ஆதிதிராவிடா் நல நடுநிலைப்பள்ளி, காரை நகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி ஆகிய பள்ளிகளில் பாா்வையிட்டு, வாக்குச்சாவடி மையத்தில் செய்யப்பட்டுள்ள அடிப்படை வசதிகளை ஆய்வு செய்தாா்.

தொடா்ந்து, பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகள் என கண்டறியப்பட்டதற்கான காரணம் குறித்து கேட்டறிந்து தோ்தல் பிரச்னைகளின்றி, சுமூகமாக நடைபெறுவதற்கான அனைத்து பணிகளையும் மேற்கொள்ள கேட்டுக்கொண்டாா்.

மகளிா் சுய உதவிக் குழுக்கள் பங்கு பெற்ற தோ்தல் விழிப்புணா்வு நிகழ்வில் கலந்து கொண்டாா். இதில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் பெ.சிபின், வட்டாட்சியா் நடராஜன், நகராட்சி ஆணையாளா் செந்தில்குமாா் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

நகராட்சிப் பகுதி தனியாா் கட்டடங்களிலும் சுவா் விளம்பரங்களுக்கு அனுமதியில்லை: ஆட்சியா்

தோ்தல் முன்னேற்பாடுகள்: செங்கல்பட்டு ஆட்சியா் ஆய்வு

தோ்தல் விதிமுறைகளை பின்பற்றுதல் தொடா்பான கூட்டம்

தோ்தல் நடத்தை விதிகள் அமல் மக்கள் குறைதீா்க்கும் கூட்டம் நடைபெறாது

