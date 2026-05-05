ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் திமுக அமைச்சர் தோல்வி! தவெக வெற்றி!தமிழகத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது: தவெக 108, திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி!அஸ்ஸாமில் 3வது முறையாக பாஜக ஆட்சி! காங்கிரஸுக்கு கடும் சரிவு!கொல்கத்தாவில் பாலியல் கொலை செய்யப்பட்ட பெண் மருத்துவரின் அம்மா தேர்தலில் வெற்றி!5 மாநிலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி: பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி!
ஆற்காடு: அதிமுக வேட்பாளா் எஸ்.எம்.சுகுமாா் 42,720 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

ஆற்காடு சட்டப்பேரவைத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் எஸ்.எம்.சுகுமாா் 42,720 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளாா்.

ஆற்காடு தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் ஏகாம்பரத்திடம் இருந்து வெற்றி பெற்ற்கான சான்றிதழை பெற்ற அதிமுக வேட்பாளா் எஸ்.எம்.சுகுமாா்

Updated On :5 மே 2026, 4:04 am IST

ஆற்காடு சட்டப்பேரவைத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் எஸ்.எம்.சுகுமாா் 42,720 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளாா்.

ஆற்காடு சட்டப் பேரவைத் தொகுதி வாக்குகள் எண்ணும் பணி வாலாஜாப்பேட்டை அரசு மகளிா் கலைக் கல்லூரி வளாகத்தில் காலை 8 மணியளவில் தொடங்கியது.

இந்த தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளராக எஸ்.எம்.சுகுமாா், திமுக வேட்பாளராக ஜெ.எல்.ஈஸ்வரப்பன், தவெக வேட்பாளராக ஜி.விஜய்மோகன், நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளராக அா்ச்சனா நரசிம்மன் மற்றும் சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் உள்ளிட்ட 16 போ் போட்டியிட்டனா்.

இதில், அதிமுக கூட்டணி வேட்பாளா் எஸ்.எம்.சுகுமாா் தொடா்ந்து முன்னிலை வகித்தாா். தொடா்ந்து 42,720 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றாா். மேலும், தவெக, திமுக வேட்பாளா்கள் இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் இடம் பெற்றனா்.

இதையடுத்து, ஆற்காடு தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் எஸ்.எம்.சுகுமாா் வெற்றி பெற்று முதல் முறையாக எம்எல்ஏ வாக பதவி ஏற்க உள்ளாா்.

இந்த நிலையில், வெற்றி பெற்ற அவருக்கு அதிமுக நிா்வாகிகள், கூட்டணிக் கட்சியினா் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனா்.

ஆற்காடு சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள் விவரம்:

1. எஸ்.எம்.சுகுமாா் (அதிமுக) - 1,05,608

2. ஜெ.எல்.ஈஸ்வரப்பன் (திமுக ) - 48,840

3. ஜி.விஜய்மோகன் (தவெக) - 62,888

4. அா்ச்சனா நரசிம்மன் ( நாதக) - 5,518

நோட்டா வாக்குகள் - 656

16 வேட்பாளா்கள், மொத்த வாக்குகள் - 2,46,786

பதிவான வாக்குகள் - 2,22,130

ஜோலாா்பேட்டையில் அதிமுக வேட்பாளா் கே.சி.வீரமணி வெற்றி

