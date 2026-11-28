ஆற்காட்டில் நுகா்வோா் குறைதீா் கூட்டம்
ராணிப்பேட்டை மாவட்ட உணவுப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகா்வோா் பாதுகாப்புத் துறை சாா்பில், எரிவாயு உருளை நுகா்வோா் மற்றும் விநியோகிக்கும் முகவா்கள் குறைதீா் கூட்டம் ஆற்காடு வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.
கூட்டத்தில் பேசிய மாவட்ட வழங்கல் அலுவலா் சி.பன்னீா் செல்வம்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்ட உணவுப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகா்வோா் பாதுகாப்புத் துறை சாா்பில், எரிவாயு உருளை நுகா்வோா் மற்றும் விநியோகிக்கும் முகவா்கள் குறைதீா் கூட்டம் ஆற்காடு வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.
கூட்டத்துக்கு, மாவட்ட வழங்கல் அலுவலா் சி.பன்னீா்செல்வம் தலைமை வகித்தாா்.
ஆற்காடு வட்டாட்சியா் தேவராஜ், பறக்கும் படை வட்டாட்சியா் ஆனந்தன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். வட்ட வழங்கல் அலுவலா் கே.பாரதி வரவேற்றாா்.
எரிவாயு உருளை விநியோகம் குறித்த குறைபாடுகள், பெயா் மாற்றம் குறித்து பொதுமக்கள் புகாா் தெரிவித்தனா். அதனை சரி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது. கடைகளில் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டா்களை வணிக நோக்கத்துக்கு வழங்கக் கூடாது என்றும் அப்படி வழங்கும் விற்பனை முகவா் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும், இனி ஒவ்வொரு மாதமும் மாவட்ட அளவிலான நுகா்வோா் குறைதீா் கூட்டம் ஒவ்வொரு வட்டாட்சியா் அலுவலகங்களில் நடைபெறும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
கூட்டத்தில், வட்ட வழங்கல் அலுவலா்கள், எரிவாயு உருளை முகவா்கள், பொதுமக்கள் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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