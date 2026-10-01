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செவிலியா் விண்ணப்பங்கள் பரிசீலனை விவரங்களை இணையதளத்தில் சரிபாா்க்கலாம்

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் செவிலியா் பணியிடங்களுக்காக பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் பரிசீலனை விவரங்களை கீழ்கண்ட இணைய தளங்களில் சரிபாா்த்துக் கொள்ளலாம் என ஆட்சியா் ந. பிரியா ரவிச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளாா்.

கோப்புப்படம்

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ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் செவிலியா் பணியிடங்களுக்காக பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் பரிசீலனை விவரங்களை கீழ்கண்ட இணைய தளங்களில் சரிபாா்த்துக் கொள்ளலாம் என ஆட்சியா் ந. பிரியா ரவிச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளாா்.

இதுதொடா்பாக அவா் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: ..

ராணிப்பேட்டை மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கம் - தேசிய நலவாழ்வு குழுமம் அறிவிக்கப்பட்ட செவிலியா் இடங்களுக்காக பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் பரிசீலனை செய்யப்பட்டு, விண்ணப்பதாரா்கள் தங்களது விண்ணப்ப விவரங்களை கீழ்கண்ட இணையதளங்களில் சரிபாா்த்துக் கொள்ளலாம்.

ராணிப்பேட்டை மாவட்ட நிா்வாகத்தின் அதிகாரப்பூா்வ இணையதளம் : ட்ற்ற்ல்ள்://ஜ்ஜ்ஜ்.ழ்ஹய்ண்ல்ங்ற்.ய்ண்ஸ்ரீ.ண்ய் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய்த்தடுப்பு மருத்துவத் துறை இணையதளம் ட்ற்ற்ல்ள்://ஜ்ஜ்ஜ்.ற்ய்க்ல்ட்ல்ம்.ஸ்ரீா்ம் ஆகிய இணையதளத்தில் சென்று சரிபாா்த்துக்கொள்ளலாம்.

விண்ணப்பத்தில் ஏதேனும் குறைபாடுகள் அல்லது ஆவணக் குறைபாடுகள் இருப்பின், அதற்கான உரிய ஆவணங்களை 3.10.2026க்குள் மாவட்ட ஆட்சியரகம், 3 ஆவது தளம், ஆ பிளாக், மாவட்ட சுகாதார அலுவலகத்தில் சமா்ப்பித்து குறைபாடுகளை நிவா்த்தி செய்து கொள்ளலாம்.மேலும் விவரங்களுக்கு மாவட்ட சுகாதார அலுவலக தொலைபேசி எண்ணிற்கு 04172-295179 தொடா்பு கொள்ளமாறு தெரிவிக்கப்படுகிறது.

தோ்வு செய்யப்பட்டவா்களுக்கு 05.10.2026 அன்று பணியாணை வழங்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளாா்.

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