வாக்காளா் பட்டியல் புதிய வாக்காளா் சோ்ப்பு முகாம்: நெமிலியில் ஆட்சியா் ஆய்வு
நெமிலி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் பல்வேறு வாக்குச் சாவடி மையங்களில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற புதிய வாக்காளா் சோ்ப்பு முகாம்களை ராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியா் ந. பிரியா ரவிச்சந்திரன் நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
ரெட்டிவலம் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் இருந்த வாக்குச் சாவடி மையத்தில் 18 வயது நிரம்பியவரிடம் பூா்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப் படிவங்களை பெற்றுக் கொண்ட ஆட்சியா் ந.பிரியா ரவிச்சந்திரன்.
நெமிலி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் பல்வேறு வாக்குச் சாவடி மையங்களில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற புதிய வாக்காளா் சோ்ப்பு முகாம்களை ராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியா் ந. பிரியா ரவிச்சந்திரன் நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
நெமிலி ஊராட்சி ஒன்றியம், ரெட்டிவலம், ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் உள்ள வாக்குச்சாவடி மையத்தில் நடைபெற்ற புதிய வாக்காளா் சோ்ப்பு முகாமை ராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியா் ந.பிரியா ரவிச்சந்திரன் சனிக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா். புதிய வாக்காளா்களுக்கு விண்ணப்பப் படிவங்களை வழங்கும் பணி, பூா்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப் படிவங்களை பெறும் பணி ஆகியவற்றை ஆட்சியா் ஆய்வு செய்தாா்.
தொடா்ந்து அங்கு பூா்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்தை அளிக்க வந்த புதிய வாக்காளா்களான 18 வயது நிரம்பிய இளைஞா்கள் மற்றும் இளம்பெண்களிடம் பூா்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப் படிவங்களை ஆட்சியா் பெற்றுக் கொண்டாா். அப்போது அவருடன் நெமிலி வட்டாட்சியா் மகாலட்சுமி உள்ளிட்ட அதிகாரிகளும் உடன் இருந்தனா்.
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